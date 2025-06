Augustiner weiht mit dem Wirtepaar Weiß die Menterschwaige ein. Die Nachbarn haben sie schon ins Herz geschlossen.

Der Pfarrer und der Augustinerchef sind schon ein eingespieltes Team. Rainer Schießler und Martin Leibhard kennen sich seit ihrer Schulzeit. "Damals hätten wir nie gedacht, dass wir uns am Ende des Lebens so oft über den Weg laufen", sagt Schießler. In der Tat ist die Einweihung des Gutshofs Menterschwaige am Montagabend nicht die erste, die Augustiner zusammen mit dem Pfarrer aus dem Glockenbachviertel begeht.

Gutshof Menterschwaige in München: Die Kutschen-Glocken läuten, der Pfarrer segnet

"Und weil du etz so lang g’red hast, fangt’s bei mir as renga o", sagt Schießler lachend zu Leibhard, kürzt seine Rede auf die Wirtshauskultur etwas ab und geht direkt zum Segen über. Im Hintergrund bimmeln die Glocken der Brauereikutsche und dann wird gegessen, getrunken und geratscht. Im Mittelpunkt stehen ohnehin Pamela und Till Weiß. "Die besten Wirte, die man sich vorstellen kann", sagt Martin Leibhard.

Wiesn-Wirt und Groß-Gastronom Christian Schottenhamel war voriger Wirt. © Imago

Vorheriger Wirt war Christian Schottenhamel, das Bier kam von Löwenbräu. Das Haus gehörte der Kuffler Gruppe. 2020 hat es der Tipico-Gründer Dieter Pawlik gekauft. Pamela und Till Weiß betrieben zuletzt den Augustiner am Wörthsee. Die Menterschwaige war ihnen bisher nur vom Hörensagen ein Begriff. "Ich kenne sie nur als Baustelle", sagt Till Weiß, das bedauere er sehr.

Volles Haus: "Da waren wir nicht drauf vorbereitet"

Mitte April hat er gemeinsam mit seinem Team das Restaurant zum ersten Mal geöffnet, wenig später den Biergarten und nun auch das zugehörige Hotel. Es habe ein paar Wochen gebraucht, um sich einzuspielen, aber der Wirt ist sehr zufrieden, wie er der AZ erzählt. Am 1. Mai seien sie regelrecht überrannt worden. "Da waren wir nicht wirklich drauf vorbereitet“, sagt er lachend. Aber auch das habe sein Team in den Griff bekommen.

Veronica Ferres und Carsten Maschmeyer ließen sich die Einweihung der Menterschwaige nicht entgehen. © Daniel von Loeper

Die Wirte sind mehr als glücklich. Denn die Harlachinger und Grünwalder hätten die neue Menterschwaige schon gut angenommen. Sogar die Schauspielerin Veronika Ferres schaut mit ihrem Mann, dem Unternehmer Carsten Maschmeyer, zur Eröffnung vorbei. Auch viele Augustiner-Wirtskollegen sind da, unter anderem Innenstadt-Wirt Gregor Lemke und Lorenz Stiftl, der unter anderem am Viktualienmarkt einen Augustiner-Stehausschank betreibt und im nächsten Jahr Wiesnwirt im Paulaner-Festzelt wird.

Keine "Etepetete-Restaurant", sondern "Wirtshaus Plus"

Ein "Etepetete-Restaurant" möchte Weiß auf keinen Fall aus der Menterschwaige machen, eher ein "Wirtshaus Plus", wie er der AZ erklärt. Im Augustiner am Wörthsee habe es klassische bayerische Wirtshausküche gegeben. "Jetzt möchte ich ein Stück von dem draufgeben, was ich vorher gemacht habe", so Weiß. Er war viele Jahre lang Küchenchef in Fünf-Sterne-Superior-Hotels.

Kurz vor einem kleinen Regenguss segnet Pfarrer Rainer Maria Schießler die Menterschwaige am Isarhochufer und überreicht dem Wirtepaar Till und Pamela Weiß ein Kreuz. © Daniel von Loeper

Bayerisch soll es schon bleiben, "aber ein bisschen kreativer darf es hier werden, auch mal Bio.“ Das dürfe auch was kosten, sagt Weiß weiter, aber er verspricht: "Es muss alles im Rahmen sein, so dass jeder Zugang hat.“ Zur Eröffnung gibt es zum Beispiel Spießbraten vom Buchenholz-Grill. "Eines meiner Lieblingsgerichte“, erzählt er der AZ.

Den gibt es von freitags bis sonntags auch auf der festen Karte im Restaurant. (21,90 Euro mit Kartoffelknödel und Sauerkraut). Eine Halbe dazu kostet 4,50 Euro, eine Maß im Biergarten 8,90 Euro. Und das grüne Ambiente gibt’s natürlich kostenlos dazu.

Menterschwaigstraße 4

täglich ab 12 Uhr