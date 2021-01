Winter in München: Nach dem Schnee ist Hochwasser möglich

Der starke Schneefall sorgt in München für Probleme – bei Bus und Tram kommt es zu Verspätungen, zudem gab es etliche Verkehrsunfälle in den letzten Stunden. Entspannung ist vorerst nicht in Sicht, denn nach dem Schnee folgt Tauwetter.

München/Bayern - München versinkt im Schnee! Auch am Dienstag schneit es in der Stadt weiter, zum Abend hin soll der Schneefall dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge dann aber etwas nachlassen. Dennoch erwarten die Meteorologen im Westen und Süden des Freistaats einen bis fünf Zentimeter, in den Alpen zehn bis 20 Zentimeter Neuschnee.

DWD: Wetterwarnungen für München

Für München bestehen derzeit vier : Neben amtlichen Warnungen vor leichtem Schneefall und Frost warnen die Meteorologen auch vor Sturmböen und Schneeverwehungen. Aktuell gelten die Warnungen teilweise bis Mittwochnacht. Auch glatte Straßen sind weiterhin möglich.

Polizei: Rund 165 Schnee-Unfälle in München

Diese haben in den vergangenen Stunden für etliche Unfälle in München gesorgt. Wie die Polizei auf AZ-Nachfrage mitteilte, gab es zwischen Montagabend und Dienstagvormittag rund 160 Schnee- und Glätte-bedingte Unfälle im gesamten Stadtgebiet. Es seien aber meist kleinere Blechschäden gewesen, schwerer Verletzte habe es in der Stadt nicht gegeben. "Maximal Leichtverletzte, niemand musste ins Krankenhaus", sagte eine Polizeisprecherin.

Feuerwehr kümmert sich um Busse und Trambahnen

Die Feuerwehr berichtete von liegengebliebenen Bussen und Trambahnen. Größere Schäden oder Verletzte habe es nicht gegeben, so ein Sprecher. "Es ist halt Winter."

Am Friedensengel war es auf der Straße so glatt, dass ein Gelenkbus beim Fahrversuch ins Rutschen kam und anschließend einknickte. Da der Fahrer den Bus nicht selbst befreien konnte, musste die Feuerwehr die Strecke räumen und Split streuen. Anschließend konnte der Bus wieder weiterfahren. Die Einsatzstelle war zeitweise komplett gesperrt.

Ein weiterer Bus konnte am Buswendeplatz in Harlaching die Fahrt ebenfalls nicht fortsetzen. Dort wurde ein Rüstwagen der Feuerwehr mit einer Seilwinde benötigt, um den Bus aus dem Schnee zu ziehen. Eine steckengebliebene Tram konnte wegen der Schneemassen nicht weiterfahren. Da zu dem Zeitpunkt alle Räumfahrzeuge unterwegs waren, kam die Feuerwehr und befreite die Straßenbahn.

Schnee in München Im Sommer einer der Hotspots der Stadt: Der Biergarten am Viktualienmarkt. Foto: Daniel von Loeper Schnee in München Weiße Pracht: Spaziergänger laufen am schneebedeckten Isarufer entlang. Foto: Daniel von Loeper Schnee in München Skifahren an der Isar - der aktuelle Schneefall macht's möglich. Foto: Daniel von Loeper Schnee in München Ein Geschäft in München weist auf eine potentielle Lawinengefahr hin. Foto: Daniel von Loeper Schnee in München Mitarbeiter der Kaffeerösterei am Viktualienmarkt schaffen den Schnee vom Dach. Foto: Daniel von Loeper Schnee in München Eine Frau kämpft sich durch den Schnee. Foto: Daniel von Loeper Schnee in München Die geparkten Autos in der Innenstadt sind eingeschneit. Foto: Daniel von Loeper Schnee in München Auch vollgeschneit: Der Kiosk an der Reichenbachbrücke. Foto: Daniel von Loeper Schnee in München Passanten in der Reichenbachstraße. Foto: Daniel von Loeper Schnee in München Schneeberge am Marienplatz am Dienstagmorgen. Foto: imago/Lindenthaler Schnee in München Vollgeschneite Räder in München. Foto: imago/Michael Westermann Schnee in München Zugefroren: Der Nymphenburger Schlosskanal. Foto: Sven Hoppe/dpa Schnee in München Der Nymphenburger Schlosskanal ist derzeit gesperrt. Foto: Sven Hoppe/dpa Schnee in München Zugeschneite Autos in der Münchner Innenstadt. Foto: Sven Hoppe/dpa Schnee in München Innerhalb kürzester Zeit vielen etliche Zentimeter Neuschnee in München. Foto: Matthias Balk/dpa Schnee in München Schneefall in der Prinzregentenstraße. Foto: Thomas Gaulke Schnee in München Schneefall in der Prinzregentenstraße. Foto: Thomas Gaulke Schnee in München Schneefall in der Prinzregentenstraße. Foto: Thomas Gaulke Schnee in München Der Lenbachplatz in dichtem Weiß. Foto: Thomas Gaulke Schnee in München Auch bei Schnee dicht befahren: Der Mittlere Ring. Foto: Sven Hoppe/dpa Schnee in München Auch bei Schnee dicht befahren: Der Mittlere Ring. Foto: Sven Hoppe/dpa Schnee in München Weitere Schnee-Bilder aus München. Foto: Sven Hoppe/dpa Schnee in München Weitere Schnee-Bilder aus München. Foto: Sven Hoppe/dpa Schnee in München Weitere Schnee-Bilder aus München. Foto: Sven Hoppe/dpa Schnee in München Vollgeschneite MVG-Räder in Unterhaching. Foto: Matthias Balk/dpa Schnee in München Kinder ziehen ihre Schlitten durch den stark verschneiten Landschaftspark Hachinger Tal. Foto: Matthias Balk/dpa Schnee in München Spaziergänger gehen mit Regenschirmen durch den stark verschneiten Landschaftspark Hachinger Tal. Foto: Matthias Balk/dpa Schnee in München Weitere Schnee-Bilder aus München. Foto: Thomas Gaulke Schnee in München Weitere Schnee-Bilder aus München. Foto: Thomas Gaulke

MVG: Probleme bei fast allen Bus- und Tramlinien

Der Schnee hat auch den ÖPNV in München weiterhin fest im Griff. Wie die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) am Dienstagmorgen mitteilte, kommt es wegen der Witterung "derzeit auf fast allen Bus- und Tramlinien zu Behinderungen". Fahrgäste müssten sich auf Verzögerungen oder Ausfälle einstellen. "Bitte rechnen Sie mit längeren Reisezeiten", schreibt die MVG in einer Mitteilung.

Schnee und Glätte: Unfälle in ganz Bayern

Der anhaltende Schneefall und frostige Temperaturen haben am Montag für spiegelglatte Straßen gesorgt. Die Polizei registrierte zahlreiche Unfälle mit meist glimpflichem Ausgang. Am Montagabend ist es in Südbayern außerdem zu zahlreichen Staus auf Autobahnen und anderen Straßen gekommen. Das staatliche Verkehrsinformationssystem Bayerninfo meldete allein im Großraum München Dutzende Verkehrsbehinderungen. In München musste aufgrund von Schnee und Glatteis die Grünwalder Brücke gesperrt werden.

Von der Schnee- und Eisglätte waren außerdem besonders der südliche Teil der A8, die A95, die A96 und der Münchner Autobahnring A99 betroffen. "Die Räumdienste sind im Dauereinsatz", hieß es. Auf der A8 kam es insbesondere zwischen Rosenheim und Salzburg in beiden Richtungen immer wieder zu kilometerlangem stockenden Verkehr und zu kürzeren Staus.

Landkreis Ebersberg: Autos nach Unfällen eingeschlossen

Im Landkreis Ebersberg steckten am Dienstagnachmittag mehrere Lastzüge und Autos sowie ein Linienbus auf freier Strecke etwa zwei Stunden lang in Schneeverwehungen fest. Nach einem ersten Verkehrsunfall zweier Pkw ohne Verletzte hatte sich etwa einen Kilometer entfernt die Zugmaschine eines Sattelzugs quergestellt.

Heftige Schneeverwehungen auf der Kreisstraße zwischen Weißenfeld und Wolfesing im Landkreis Ebersberg. © Thomas Gaulke

Weil ein Lastwagen am Ende des sich bildenden Staus beim Versuch umzukehren ebenfalls quer zur Straße steckenblieb, waren alle Fahrzeuge im Stau eingeschlossen und die Kreisstraße zwischen Weißenfeld und Wolfesing unpassierbar - zudem wehte sie bei dem starken Wind immer weiter zuwehte.

Wetterdienst warnt vor Hochwasser

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor starken Regenfällen und steigenden Wasserspiegeln in den Alpenregionen Schwabens und Oberbayerns. Von Donnerstag bis Samstag rechnen die Meteorologen mit Tauwetter und ergiebigen Niederschlägen in Lagen zwischen 600 bis 1.800 Höhenmetern, wie der DWD am Dienstag in München mitteilte. Durch den starken Regen und die großen Schneemengen, die dann abschmelzen, könne es örtlich zu Überschwemmungen kommen, sagte ein Sprecher. Für genaue Prognosen sei es aber noch zu früh.