Wieder besetzt: Aktivisten erneut in Forst Kasten

Umweltaktivisten geben den Forst Kasten nicht auf. Zehn Tage nach der ersten Besetzung haben sie wieder Bäume besetzt, um deren Rodung zu verhindern.

Polizisten stehen am Rande des Protestcamps im Forst Kasten nahe München. (Archivbild)

Lennart Preiss/dpa Polizisten stehen am Rande des Protestcamps im Forst Kasten nahe München. (Archivbild)

München – Mehrere Umweltaktivisten haben am Wochenende erneut mehrere Bäume im Forst Kasten besetzt. Das bestätigte am Sonntag die Polizei. Die Umwelt-Gruppe will mit der Aktion eine Rodung des Waldes verhindern.

Für den geplanten Abbau von Kies sollen dort etwa 10.000 Bäume gefällt werden. Vor etwa zehn Tagen hatte schon einmal ein Spezialeinsatzkommando der Polizei mehrere Aktivisten im Forst Kasten von den Bäumen geholt und ein Camp geräumt.