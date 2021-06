Wie Studenten die Herzog-Wilhelm-Straße umgestalten würden - wenn sie dürften

TU München 5 Auch hier wird die Erinnerung an den Bach hervorgeholt: Spundwände, wie man sie von Hafenanlagen kennt, dienen als Pavillonwand. Die Metallwände werden tief in den Boden versenkt und stellen die Verbindung zu dem zugeschütteten Stadtbach her, der fünf Meter unter der Oberfläche liegt. Maximilian Lewark und Jan Lubes schlagen eine industrielle und keine romantische Ästhetik für diesen Stadtraum vor.