Wie sich München gegen die Hitze rüsten kann

Auf München kommen noch heißere Sommer zu – und es braucht sehr viel mehr Grün, um Hitzeviertel zu kühlen. Bloß: Wohin sollen all die Straßenbäume, Gärten und grünen Dächer? Das erklärt ein TUM-Professor.

Pflanzgraben statt nur Wiese: So kann sich Regenwasser sammeln, anstatt in den Kanal abzufließen - wie in diesem Beispiel aus Kopenhagen.

München - Wie soll eine Millionenstadt wie München damit umgehen, dass die Sommer immer heißer werden? An der Technischen Uni München (TUM) forschen im "Zentrum für Stadtnatur und Klimaanpassung" (ZSK) Ökologen, Ingenieure, Landschafts- und Stadtplaner seit zehn Jahren intensiv zu dieser Frage und entwickeln Lösungen.

Wie sehen die für München und seine besonders dicht bebauten Viertel aus? Die AZ hat den ZSK-Leiter Stephan Pauleit (62) gefragt, er ist Professor für Landschaftsentwicklung an der TUM.

Stephan Pauleit, Professor für Landschaftsentwicklung an der TU München (62), leitet auch das Zentrum für Stadtnatur und Klimaanpassung (ZSK). © Astrid Eckert, TU München

AZ: Herr Professor Pauleit, wie können wir uns das Klima in München in den nächsten 20, 50 oder 70 Jahren vorstellen?

STEPHAN PAULEIT: Es wird viel wärmer in der Stadt. Wenn wir ein extremes Klimaszenario annehmen, wird es bis zum Jahr 2100 im Jahresmittel fünf Grad heißer sein als heute. Also vergleichbar mit Rom jetzt.



Hitzesommer in München: Trend hin zu immer heißeren Tagen ist "besorgniserregend"

Heißt viele Sommermonate mit über 30 Grad?

Die Zahl an Hitzetagen über 30 Grad und Nächten mit über 20 Grad wird um das Drei- bis Zehnfache zunehmen. Das sind keine guten Lebensverhältnisse mehr. Das ist besorgniserregend. Klar ist auch, dass es in den Innenstadtvierteln, in denen es wenig Grün gibt, viel heißer sein wird als im Umland.

Gibt es Zahlen dazu?

Einer unserer Mitarbeiter hat in einer Studie festgestellt, dass von 1998 bis 2022 die Nacht-Temperaturen in der Innenstadt im Sommer um 1,4 Grad mehr angestiegen sind als vor der Stadt am Flughafen im Erdinger Moos.

So könnte eine begrünte Nebenstraße in der Maxvorstadt aussehen, wie die Steinheilstraße – mit Baumgraben und ohne Autos. © Broschüre ZSK 2018

Was ist die Lösung gegen so viel Hitze in der Stadt?

Wir müssen unbedingt mehr begrünen und entsiegeln in München - und Bäume pflanzen. Parks, Straßenbäume oder begrünte Fassaden kühlen die Umgebung, weil sie Schatten spenden und weil hier Wasser aus den Pflanzen verdunstet.

Kampf gegen die Hitze: Die Maxvorstadt braucht mehr Grün

Sie haben mit einem Team das enge Univiertel Maxvorstadt untersucht. Was ist als Lösung herausgekommen?

Die Maxvorstadt hat heute einen Grünanteil von neun Prozent, der Rest sind Häuserzeilen, Straßen, Parkplätze und asphaltierte Innenhöfe. Wenn es gelingt, den Baumanteil auf 25 Prozent zu erhöhen und den Grünanteil insgesamt inklusive der Dachflächen auf 38 Prozent, wird die Hitzelage erträglicher.

Können Sie ein Beispiel nennen?

Nehmen wir die Augustenstraße, die relativ breit in Nord-Süd-Richtung verläuft. Sie ist mittags viel Sonne ausgesetzt und sollte deutlich mehr Bäume haben. Eine Allee aus Straßenbäumen mit breiten Kronen würde viel Schatten spenden und könnte an Hitzetagen die gefühlte Temperatur um sechs bis zehn Grad senken. Schmalere Nord-Süd-Straßen sollten auf der Nachmittagssonnen-Seite die Fassaden begrünen, wenn kein Platz für Bäume ist.

Abkühlung für München: Grünstreifen, Wiesen und Gärten

Sind Straßen in Ost-West-Richtung wie die Theresienstraße, über denen den ganzen Tag die Sonne steht, nicht noch heißer?

Die südliche Straßenseite liegt durch die Gebäude selbst oft im Schatten. Aber die nördliche ist der Sonne stark ausgesetzt. Deshalb sollten dort Bäume stehen, die Schatten spenden.

25 statt neun Prozent Grün, wo soll das hin in engen Vierteln?

Die Fläche ist da, man muss sie nur anders gestalten. Ein Straßenbaum braucht vier Mal fünf Meter Platz, nach unten 1,50 Meter. Viele Innenhöfe sind kahl und gepflastert. Man kann das Pflaster herausnehmen, Wiesen und Gärten anlegen, Bäume pflanzen. Auch in engere Nebenstraßen lässt sich in der Mitte ein Grünstreifen mit einer Baumreihe bauen. Dann bleibt links und rechts immer noch Platz für Fußgänger und Radler.

TU München-Professor: "Bäume sind zur Kühlung effizienter als Bäche"

Aber für Autos nicht mehr...

... das ist richtig. Nur: Wenn man etwas gegen die Hitze tun will, ist es ratsam, Bäume zu pflanzen. An Kreuzungen – wie in unserem Beispiel an der Augusten-/Theresienstraße – lässt sich dafür eine Mobilitätsstation installieren, an der die Anwohner sich Autos, Räder oder Roller leihen können.

Die Maxvorstadt heute (links die Augusten-, oben die Theresien-, unten die Steinheilstraße) hat nur neun Prozent Grünanteil. Um für Hitzesommer gerüstet zu sein, müsste sich der Grünanteil auf 25 Prozent mehr als verdoppeln. Ein Großteil wären neue Baumpflanzungen in den Straßen (Grafik rechts). Obendrein könnten viele Innenhöfe entsiegelt und Dächer begrünt werden. © Zentrum Stadtnatur und Klimaanpassung (ZSK)

Macht es Sinn, für die Stadtkühlung auch unterirdische Stadtbäche wieder freizulegen?

Das wäre schön anzuschauen für die unmittelbare Umgebung, trägt aber zu Kühlung eines Viertels wenig bei. Tatsächlich sind Bäume viel effizienter.

Wann müsste die große Straßenbaumbepflanzung beginnen?

Sofort. Wenn Straßenbäume einmal kühlen sollen, müssen sie ja auch wachsen, das dauert 30, 40 Jahre, bis eine Krone mal so gewachsen ist, dass sie einen guten Schatten wirft.

Vegetation in der Stadt: Manche Bäume sind geeigneter als andere

Welche Baumarten wären für München überhaupt sinnvoll?

Sie müssen hitzebeständig und dürreverträglich sein, also eher Bäume, wie sie auch in Südosteuropa, im Kaukasus oder in Zentralchina heimisch sind. Zerreichen sind gut geeignet, auch Platanen und Robinien.

Winterlinden und Robinien gibt es schon viele in München.

Wir haben beide untersucht. Robinien haben eine lockere Krone, Winterlinden werfen viel mehr Schatten, sorgen für mehr Verdunstung aus dem Blattwerk, kühlen besser und sorgen für mehr Luftfeuchtigkeit. Das hat aber seinen Preis, weil die Winterlinde dadurch Dürre weniger gut aushält als die Robinie, die auch bei großer Trockenheit noch gut wächst. Robinien sind also vorzuziehen.

Reicht so viel mehr Grün aus, um auch mit Starkregen zurecht zu kommen?

Nein. Es wird auch nötig sein, Wiesenflächen – auch das Begleitgrün entlang von Straßen – nicht flach zu lassen, sondern zu 20 bis 30 Zentimeter tiefen Pflanzgräben umzubauen, in denen sich das Regenwasser sammeln kann. Es kann dann langsam dort einsickern, wo es gebraucht wird – und fließt nicht in die Kanalisation weg. Und wenn wir Bäume pflanzen, sollten wir sie in Baumrigolen setzen, kiesgefüllte Flächen unter dem Wurzelwerk, in denen Regen gut einsickern kann. Bei Neubaugebieten sollten solche Baumgräben unbedingt vorher mitgedacht werden.

Das Credo: Keine Bäume mehr in München fällen

Im Bestand dürfte das schwierig sein, weil ja überall Leitungen liegen.

Das stimmt, hier kollidiert man mit Gas, Fernwärme, Strom, Internet und der Wasserversorgung. Aber man muss sich mit den Betreibern an einen Tisch setzen und überlegen, wie diese Leitungen sich anders legen lassen. Der Idealfall für die Stadtbewohner wäre, wenn es in der Stadt alle 150 Meter eine kleine grüne Oase geben würde, Minimum mit einer kleinen Baumgruppe, Bänken und, wo es geht, auch einem Trinkbrunnen.

Gibt es auch Dinge, die die Münchnerinnen und Münchner selber tun können gegen die Hitze und Dürre in der Stadt?

Gerne in den Hinterhöfen so viel pflanzen wie möglich, Regenwasser sammeln und zum Gießen nutzen und Fassaden begrünen. Vor allem aber: Keine Bäume mehr fällen auf privaten Grundstücken. Ich kann das nur allen ans Herz legen.