"Wie eine Sauna": Was Fahrgäste am Ersatzverkehr auf der U3 und U6 stört – und was gut läuft

Volle Busse, längere Wege oder alles halb so wild? Wir haben Münchner nach ihrer Meinung zum Schienenersatzverkehr zwischen dem Sendlinger Tor und der Implerstraße gefragt.

Seit Mitte Mai sind die U-Bahn-Linien U3 und U6 zwischen Sendlinger Tor und Implerstraße gesperrt. Die Ersatzbusse sind oft überfüllt und wegen der vielen Baustellen unpünktlich. Die AZ hat sich die Lage vor Ortgenau angeschaut.

Seit Mitte Mai heißt es zwischen dem Sendlinger Tor und der Implerstraße: "Bitte umsteigen". Die U-Bahn-Linien U3 und U6 sind aufgrund von Bauarbeiten an den Bahnhöfen Goetheplatz und Poccistraße noch bis zum 18. September 2026 unterbrochen. Stattdessen fahren Busse im Schienenersatzverkehr.

Die AZ war vor Ort und hat mit den Fahrgästen gesprochen. Wie bewerten die Umsteiger den Ablauf, die Ersatzbusse und die Baustelle? Was läuft gut – und wo gibt es Kritik?