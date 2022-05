Widerstand im Tal: Kampf um die Parkplätze in der Münchner Altstadt

Im Tal soll es schon bald keine Parkplätze mehr geben – jetzt wird die Entscheidung darüber aber wohl nochmal vertagt. Auch weil der Widerstand der Anwohner groß ist.

München - In der Altstadt sollen am besten gar keine Autos mehr fahren. Um dieses Ziel zu erreichen, will es die Stadt Autofahrern möglichst unbequem machen. Eigentlich sollen schon bis 2025 alle Parkplätze auf der Oberfläche verschwinden – auch für die Anwohner.

Den Anfang sollte das Tal machen. Dort will die Stadt eigentlich die Aufenthaltsqualität erhöhen. Statt Parkplätzen soll es bloß noch Lieferzonen geben. Auch größere Freischankflächen und mehr Radlstellplätze sind geplant. Am Mittwoch sollte der Stadtrat über das neue Konzept entscheiden. Doch der Widerstand der Anwohner ist beträchtlich – und nun plädiert auch die SPD dafür, den Beschluss noch einmal zu vertagen.

Parkplätze im Tal: Ist eine "orangene Zone" die Lösung?

Viele Fragen, wie man das Ziel einer autoarmen Altstadt erreichen soll, seien noch nicht geklärt, sagt SPD-Chef Christian Müller. Er hält es für nicht sinnvoll, wenn die Stadt sich nun bloß auf eine Straße (nämlich das Tal) konzentriert, statt ein Konzept für die gesamte Altstadt zu erarbeiten. Auch die CSU lehnt die Vorlage aus dem Mobilitätsreferat ab. Fraktionschef Manuel Pretzl fürchtet, dass die Arztpraxen nicht mehr erreichbar sind.

Den Widerstand hat Margarethe Stadlbauer von der Bürgerinitiative Tal in einem offenen Brief kommuniziert. Sie fordert, dass die Anwohner im Tal mobil bleiben müssen. Ihr Vorschlag: eine neue "orangene Zone", in der Lieferanten, Car-Sharing-Autos, Anwohner und Handwerker parken dürfen. Für Besucher soll es hingegen keine Parkplätze an der Oberfläche mehr geben.