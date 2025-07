Noch bis Ende diesen Jahres will die Stadt sieben neue WC-Anlagen eröffnen. Eine davon ist jetzt in Betrieb gegangen. Und es ist noch mehr geplant.

Diese Toiletten-Anlage in Berg am Laim hat die Stadt im Frühling eröffnet. Es kommen noch weitere dazu.

Aufs Klo zu müssen, aber keines ist in der Nähe, fühlt sich gar nicht gut an. Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hat sich deshalb das Ziel gesetzt, die "Toilettenanlagen in München konsequent und deutlich zu erhöhen“, wie er sagt. Diesem Ziel kommt München nun ein Stück näher: Am Freitag hat das Baureferat eine neue WC-Anlage im Arnulfpark eröffnet. Sie ist eine von sieben Anlagen in München, die bis Ende des Jahres in Betrieb gehen sollen, teilt die Stadt mit.

Die anderen sechs befinden sich auf der Theresienhöhe, in der Grünanlage an der Wilramstraße, am Hogenbergplatz, am Tassiloplatz, am Johannisplatz sowie im Bajuwarenpark. Die Standorte hat der Stadtrat bereits 2019 beschlossen.

2026 kommen fünf weitere WC-Anlagen

Der Ausbau geht laut Baureferentin Jeanne-Marie Ehbauer (Grüne) weiter: "Für das kommende Jahr planen wir den Bau fünf weiterer Anlagen.“

Die Toiletten haben alle aufklappbare Wickeltische, unterfahrbare Waschbecken, Seifenspender, Handtrockner und Ablagen, Urinale und eine Notrufeinrichtung. Die Kabinen reinigen sich nach jedem Toilettengang automatisch. Sie sind ganzjährig täglich von 6 bis 22 Uhr geöffnet und kostenlos.