"What's schmutzig": Wie viele Meldungen die Münchner S-Bahn bekommt

Seit gut zweieinhalb Jahren können S-Bahn-Fahrgäste über WhatsApp oder telefonisch Müll oder Verschmutzungen melden. Wie gut kommt der Service an? Die AZ hat nachgefragt.

Tausende Fahrgäste nutzen täglich die Münchner S-Bahn. Wer dort Dreck melden will, kann das seit zwei Jahren über eine WhatsApp-Nummer.

München - Kennen Sie diese Nummer? 0157 923 974 31. Falls ja, haben Sie mit Sicherheit schon einmal eine Verschmutzung an die S-Bahnzentrale München gemeldet. Denn genau dazu wurde diese Nummer im April 2019 eingeführt.

Direkt an die Reinigungsteams könne man Schmutz oder Defekte unter der Nummer melden, warb die S-Bahn damals. "What's schmutzig" nannte sie die Kampagne. Doch wie gut kommt sie an? Was wird dort gemeldet? Die AZ hat nachgefragt.

So kommt die Schmutz-Nummer der S-Bahn an

"Das Angebot wird von unseren Kunden gut genutzt", teilt ein Sprecher mit. Genaue Zahlen allerdings könne er nicht nennen, da das Meldungsaufkommen stark schwanke. "2021 erreichte uns grob gesagt monatlich eine dreistellige Zahl an Meldungen", so der Sprecher. "Zwischen einem niedrigen und mittleren dreistelligen Bereich" sei die monatliche Spannweite.

Es liefen auch Meldungen ein, die nicht unmittelbar mit der Sauberkeit zu tun hätten – ob nun nur Quatsch oder anderweitige ernsthafte Hinweise.

Wenn Verschmutzungen gemeldet werden, dann meist über "gröberen Müll (Papier, Essensverpackungen etc.) oder ausgelaufene Flüssigkeiten". Diese würden "zu über 95 Prozent innerhalb weniger Stunden beseitigt", so die S-Bahn. Werden Graffitis oder Sachbeschädigungen gemeldet, werden diese direkt an das zuständige S-Bahnwerk weitergeleitet, um sich bei den Wartungsaufenthalten dann darum kümmern zu können.

Sauberkeit: S-Bahn-Kunden sind zufrieden

Jeder, der über WhatsApp etwas meldet, wird im Anschluss zur Sauberkeit befragt. "Hier freuen wir uns über konstant positive Rückmeldungen unserer Fahrgäste, die ihren Angaben zufolge zufrieden mit der Sauberkeit in den S-Bahnen sind", führt der Sprecher aus.

Die 0157 923 974 31 scheint also durchaus angenommen zu werden. Die bekannteste Nummer in München aber bleibt für immer natürlich die 32 16 8...