Gewinnspiel: Mit dem Tram-Simulator durch München bimmeln

Als Tramfahrer die Stadt erleben: Ein Simulator macht's möglich. Die AZ verlost fünf Exemplare.

Selbst in den Fahrgastraum kann man blicken.

Mit einem Bimmeln setzt sich die Tram in Bewegung Richtung Sendlinger Tor. Doch es ist kein normales Bimmeln, es ist ein Münchner Bimmeln. Denn die Entwickler des Trambahn-Simulators "Tramsim" haben sich Mühe gegeben, jedes Geräusch, jede Oberfläche und jede Bewegung der Tram so originalgetreu wie möglich nachzubilden. Hier lesen Sie mehr dazu.

Diesen Münchner Tram-Simulator der Firma Aerosoft gibt es seit Donnerstag zu kaufen. Doch Sie können das Spiel auch gewinnen!

Nachdem unser letzter Artikel zum Trambahnsimulator so ein hohes Interesse bei unseren Lesern hervorgerufen hat, verlost die AZ zum Verkaufsstart fünf der Simulatoren-Boxsets im Wert von je 34,95 Euro.

Für den Simulator sind folgende technische Voraussetzungen nötig:

Betriebssystem: Windows 7, 8 oder 10 (64-bit)

Windows 7, 8 oder 10 (64-bit) Prozessor: ab 2,6 GHz, 4 Kerne

ab 2,6 GHz, 4 Kerne Arbeitsspeicher: mindestens 4 GB

mindestens 4 GB Grafik: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti bzw. AMD Radeon RX 550, jeweils mit 4 GB VRAM oder besser

NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti bzw. AMD Radeon RX 550, jeweils mit 4 GB VRAM oder besser Netzwerk: Breitband-Internetverbindung

Breitband-Internetverbindung Speicherplatz: 30 GB verfügbarer Speicherplatz

So können Sie am Gewinnspiel teilnehmen: Rufen Sie bis Dienstag, (9.11.2021) unter 089/01378420166 an (50 Cent pro Anruf, Mobilfunk höher), Stichwort "Tram" oder machen Sie hier kostenlos mit (Registrierung nötig):