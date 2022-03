Werkswohnungen in München: Gut für die Stadt

AZ-Lokalchef Felix Müller über Werkswohnungen in München.

München - Unternehmen fällt es immer schwerer, Mitarbeiter in die teure Stadt zu bekommen - gerade Durchschnittsverdiener.

Viele Firmen aber haben eigene Grundstücke, planen Bauprojekte. Wie naheliegend, da das alte Prinzip der Werkswohnungen wiederzubeleben.

Wie früher wird es trotzdem nicht werden

Einst lebten in ganzen Straßenzügen die Eisenbahner oder Postler. So wird es nicht wieder werden. Und doch ist es gut für die Stadt, wenn wenigstens einzelne Unternehmen in kleinem Stil wieder Mitarbeiterwohnungen bauen.