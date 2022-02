ÖDP fordert mehr Grünflächen für die Siedlung Ludwigsfeld

Dafür sollten weniger neue Wohnungen in Ludwigsfeld gebaut werden, so die Fraktion.

Die Stadtratsfraktion ÖDP/München-Liste fordert in einem Antrag im Rathaus, dass die Stadt bei ihren Nachverdichtungsplänen für die Siedlung Ludwigsfeld pro Einwohner mindestens 40 Quadratmeter "richtige Grünfläche" einplant. Die geplante Verdreifachung der Einwohnerzahl lehne die Fraktion zudem ab, heißt es in einer Mitteilung.

Bisherige Pläne ernten Kritik

Die Stadt plane mit 1.800 bis 2.000 zusätzlichen Wohnungen für mehr als 5.000 Menschen. Donnerstag Nachmittag sollte eine Großdemo gegen die Pläne der Stadt stattfinden "für eine verträgliche Bebauung und Erweiterung der Siedlung Ludwigsfeld mit maximal 1.000 zusätzlichen Wohnungen".

Begrünte Dachflächen seien keine "richtigen Grünflächen", heißt es im Antrag, da ihnen prägende Eigenschaften natürlichen Bodens fehlten wie eine entsprechende Biodiversität, die Versickerungsfähigkeit und die Eignung als Mutterboden und Standort für Großbäume.

Es handele sich in Ludwigsfeld wie an anderen Stellen in München um eine "massive Vernichtung von Grün- und Erholungsflächen, von Boden als CO 2 -Senke, von Bäumen als CO 2 -Speicher sowie eines Kaltluftentstehungsgebiets".

Fläche ist ohnehin knapp

Die Fraktion argumentiert auch mit einer schwierigen Verkehrssituation in Ludwigsfeld. "Auch wenn jetzt eine verkehrstechnische Erschließung und Verbesserung angestrebt werden soll, nützt das aufgrund der schieren Baudichte wenig, zumal die Fläche für Infrastrukturmaßnahmen nicht ausreicht."