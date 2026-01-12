Wer wird die Nachfolge von Oliver Wendel im Café Theres antreten?

Katharina Wiemes hat das Kaffeezelt auf der Wiesn zuletzt mit Oliver Wendel geführt. Wer auf der nächsten Wiesn an ihrer Seite ist, steht noch nicht ganz fest

Noch liegt sie in weiter Ferne, aber die Fäden im Hintergrund der Wiesn werden schon gezogen. Mit Oliver Wendel hatte das Kaffeezelt Café Theres im vergangenen September erst einen neuen Wirt bekommen. Der führte das Wiesnzelt, in dem es neben Kaffee auch Wein, Prosecco und weitere Drinks gibt, zusammen mit Katharina Wiemes.

2023 und 2024 teilte sich Wiemes die Geschäftsführung mit Josef Sperl, im letzten Jahr dann mit Oliver Wendel, der das Wirtshaus Augustiner am Platzl betreibt. Für ihn sollte es eine einmalige Erfahrung bleiben, denn wie der "Münchner Merkur" zuerst berichtete, ist damit schon wieder Schluss.

Oliver Wendel (l.) und Werner Eckart bei der letzten Wiesn im Café Theres. © IMAGO/STL Studio Liebhart

Wie eine Sprecherin von Unternehmer und Hintergrund-Teilhaber Werner Eckart der AZ bestätigt, habe dieser entschieden, das Zelt künftig mit seinen Kindern zu betreiben. Festwirtin an der Seite von Katharina Wiemes solle demzufolge in diesem Jahr Eckarts Tochter Lena (22) werden – vorausgesetzt, das Referat für Arbeit und Wirtschaft der Stadt München nehme die entsprechende Bewerbung an.

Katharina Wiemes: "Das Café Theres befindet sich nach wie vor in meinem Privatbesitz"

Für Katharina Wiemes scheint die Sache noch nicht ganz niet- und nagelfest zu sein. "Rechts- und besitzrechtlich befindet sich das Café Theres nach wie vor in meinem Privatbesitz", teilt sie der AZ mit. Zwar bestehe ein Vertrag mit Werner Eckart, jedoch sehe dieser eine Übergabe erst in fünf Jahren vor. "So lange bis die Vereinbarung nicht komplett erfüllt ist, bleibe ich die Eigentümerin und Festwirtin in der ersten Reihe und danach kommt die Tochter von Herrn Eckart", so Wiemes weiter.

Das Café Theres befindet sich seit drei Generationen in Familienbesitz. Die aktuelle Festwirtin Katharina Wiemes ist mit dem Betrieb aufgewachsen. © IMAGO/Uwe Erensmann

Die geplante Übernahme durch Eckarts Tochter als zweite Geschäftsführerin sei an diesen Fünfjahreszeitraum und die vertraglich festgelegten Bedingungen geknüpft. Wie die AZ erfahren hat, sollen Eckart und Wiemes zu gleichen Teilen Besitzer der GbR Café Theres sein.

Wiemes' Familie war es, die das Zelt – damals noch unter dem Namen Café Mohrenkopf – im Jahr 1950 zum ersten Mal auf die Wiesn brachte. Ein Name, den die Wiesnwirtin nicht mehr zeitgemäß fand. Im Jahr 2022 nannte sie es in Café Theres um und holte sich den Unternehmer Werner Eckart als Teilhaber im Hintergrund an Bord. Er ist in München unter anderem bekannt als Erbe der Knödelfabrik Pfanni, die sich einst auf dem Gelände des heutigen Werksviertels befand.

Oliver Wendel räumt das Feld

Oliver Wendel räumt das Feld. Spaß gemacht habe ihm der Job als Wiesnwirt zwar schon, erzählt er der AZ, aber er nimmt's sportlich. "Mir geht's gut. Schließlich habe ich ein tolles Wirtshaus.". Feuer gefangen hat er anscheinend trotzdem auf der vergangenen Wiesn. Denn er sagt auch: "Die Wiesn bleibt für mich ein leidenschaftliches Thema", sprich: Seine Antennen Richtung Oktoberfest bleiben ausgefahren.