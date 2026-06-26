DJ Bimän verwandelt den Münchner CSD in eine große Karaoke-Party: Auf der neuen Bühne auf der Ludwigstraße sollen Profis, Schieflieger und Schüchterne gemeinsam singen – als niedrigschwelliger, bunter Ausdruck von Vielfalt, Community und queerer Sichtbarkeit.

Schon als kleines Mädchen hat Theresa Bittermann vor ihren Eltern als Britney Spears gemimt: Die Musik aufgedreht, ihre Lippen zum Playback bewegt und dazu getanzt. Heute ist die 36-Jährige besser bekannt unter dem Namen Bimän. Sie ist DJ und legt nicht etwa Mainstream-Musik in Großraumdiscos auf, sondern deutschlandweit auf Bühnen und in Clubs. Ihre Musikrichtung: "Bouncy Trance" – "Schnell, euphorisch und tanzbar. Ein bisschen wie Karaoke", findet Bittermann. Denn das ist neben dem DJ-Pult ihre große Leidenschaft geworden.

Nach den kindlichen Versuchen im Wohnzimmer hat sie es mit 16 schließlich in einer Karaokebar ausprobiert. "Ich wollte erstmals richtig singen", erzählt sie. Sie erinnert sich auch noch an den Song: "Sweet Dreams" von Eurythmics. "Es war schrecklich! Ich habe keinen Ton getroffen", erzählt sie heute und lacht, "ich hatte wirklich keine Ahnung vom Singen".

"Obwohl es so falsch und schräg war, haben die Leute das gefeiert"

Aber sie habe sich trotzdem gefreut. "Denn obwohl es so falsch und schräg war, haben die Leute das gefeiert", so Bittermann weiter. "Das war einfach eine Befürwortung für etwas, das man nicht professionell macht. Eine tolle Erfahrung!" Sie habe sich sofort mit den Leuten verbunden gefühlt.

Heute, 20 Jahre später, ist sie eine leidenschaftliche Karaoke-Sängerin, hat sogar Gesangsunterricht genommen. Sie weiß jetzt, wie man gezielt die Töne trifft, und übt zu Hause auch ein wenig. Aber das muss nicht sein, betont sie. "Karaoke ist ja auch ein Spiel mit Identitäten."

Ob Britney Spears oder Adele: Beim Karaoke schlüpft Theresa Bittermann alias Bimän in die unterschiedlichsten Rollen. © Bimän

Als sie mit dem CSD-Chef Alex Kluge über ihr DJ-Set auf dem CSD in München sprach, erfuhr sie, dass es in diesem Jahr auch eine Karaoke-Bühne auf der Ludwigstraße (Höhe Oskar-von-Miller-Ring) geben wird. Sie war sofort Feuer und Flamme. Und nun ist sie an Bord: Am Samstag wird sie die Bühne sogar für zwei Stunden moderieren. "Ich freue mich wahnsinnig darauf", sagt Bittermann. Zum Karaoke gehöre ja auch das leidenschaftliche Kommentieren.

"Auf einer Karaoke-Bühne sind alle Levels an Gesang vereint. Das ist auch Vielfalt!". Gerade bei Popmusik rümpfen ja viele die Nase und denken, das sei so einfach. "Und dann singt man es nach und merkt, was alles dahintersteckt."

"Die vermutlich demokratischste Bühne überhaupt"

Sie möchte jedenfalls alle Leute, die vorbeikommen, einladen, auf die Bühne zu kommen. "Das ist vermutlich die demokratischste Bühne überhaupt", so Bittermann. Dafür müsse man nichts gelernt haben. "Wir feiern zusammen auf dem CSD, und jetzt lasst uns noch singen. Wir sind eine zusammenhängende, vielfältige Community: Das ist es, was ich auf der Ludwigstraße erzählen möchte." Und sie ist sich sicher: "Wer das erste Mal überwunden hat, will meistens direkt wieder."

Ob's die große Karaoke-Liebe wird wie bei Bimän oder eine einmalige Erfahrung: Einen Versuch ist es auf jeden Fall wert.

Die Karaoke-Bühne befindet sich von Freitag, 26. bis Sonntag, 28. Juni auf der Ludwigstraße (Höhe Oskar-von-Miller-Ring). Bimän hostet die Karaoke-Bühne am Samstag von 17 bis 19 Uhr. Um 20 Uhr spielt sie ihr DJ-Set auf der großen Party Area.