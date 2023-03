Weltfrauentag am 8. März: Demo und Veranstaltungen in München

Am 8. März wird auf der ganzen Welt für die Rechte von Frauen demonstriert. So auch in München. Neben der Demo gibt es im Rahmen eines Festivals mehrere Veranstaltungen.

08. März 2023 - 12:25 Uhr | AZ

Am 8. März, dem Weltfrauentag, demonstrieren Menschen weltweit für Rechte von Frauen. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa/Symbolbild

München - Am 8. März ist Weltfrauentag, weltweit wird demonstriert. Auch in München ruft das Aktionsbündnis "8. März" an diesem Tag zur Demo auf und geht für die Rechte von Frauen auf die Straße. Unterstützt wird das Bündnis von Frauenverbänden der Parteien, Gewerkschaften, Fridays For Future, der Frauenakademie München und vielen mehr. Der Protest in der bayerischen Landeshauptstadt beginnt um 17 Uhr auf dem Marienplatz mit einer Auftaktkundgebung. Die Demo führt anschließend zum Gärtnerplatz und dann zurück zum Marienplatz, wo gegen 18.30 Uhr eine Abschlusskundgebung stattfinden soll. Das sind die Forderungen des Bündnisses: Keine Abwälzung der Folgen und Lasten von Krieg und Wirtschaftskrise auf die Familien und Frauen

Aufwertung sogenannter frauentypischer Berufe und gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit

Gesellschaftliche Lösungen für unbezahlte Haus-, Erziehungs- und Pflegearbeit

Recht auf sexuelle Bestimmung und ein selbstbestimmtes Leben und die Abschaffung des Paragrafen 218

Stopp von Femiziden: Besserer Schutz vor (digitaler) Gewalt und konsequente Strafverfolgung bei sexualisierter Gewalt

Konsequente Umsetzung der Istanbul-Konvention

Im Rahmen des Festivals "We Won't Shut Up", das vom Kulturreferat gefördert und von der Glockenbauwerkstatt und Bellevue die Monaco präsentiert wird, finden vom 8. bis 11. März verschiedene Veranstaltungen statt, darunter Installationen, Workshops, Konzerte und Podiumsdiskussionen.