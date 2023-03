Weiße Rose: Letzte Überlebende Traute Lafrenz ist gestorben

Die letzte Überlebende der Widerstandsgruppe Weiße Rose, Traute Lafrenz, ist tot. Sie starb am 6. März im Alter von 103 Jahren, wie die Weiße Rose Stiftung am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in München bestätigte.

09. März 2023 - 17:45 Uhr | AZ/dpa

Geschwister-Scholl-Platz: Ins Pflaster eingelassen vor dem LMU-Hauptgebäude sind Repliken von den Flugblättern der Widerstandsgruppe Weiße Rose. © imago images/Sven Simon