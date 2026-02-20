Weiße Pracht in Bildern: Verschneites München zeigt sich von seiner winterlichsten Seite
Mei is des sch(n)ee! Seit Donnerstagnachmittag liegt München unter einer dicken Schneedecke – und die Stadt zeigt sich von ihrer winterlichsten Seite. Autos, Gehwege und Straßenschilder sind in Weiß gehüllt.
Die Bavaria ragt über die eingeschneite Theresienwiese, der Mariahilfplatz liegt verlassen im Schnee, und hier und da grinst ein Schneemann durch die kalte Winterluft. Klicken Sie sich durch unsere Bildergalerie und genießen sie die winterliche Stimmung in der Stadt.
Themen:
- München
