Weiße Pracht in Bildern: Verschneites München zeigt sich von seiner winterlichsten Seite

Weiße Wintertage in München: Klicken Sie sich durch unsere Bildergalerie und erleben Sie die winterliche Stadt von ihrer schönsten, ruhigen Seite – von verschneiten Straßen bis zu stillen Plätzen und kleinen Schneemännern.

IMAGO/S.GOTTSCHALK (www.imago-images.de) 11 Nebelige Sicht von der Hackerbrücke: Die Gleise sind stark eingschneit, die Bürogebäude am Arnulfpark sind kaum zu erkennen.

Lukas Barth-Tuttas (dpa) 11 Ein Transporter fährt mit Licht durch die verschneite Straße, während parkende Autos unter einer dicken Schneeschicht liegen.

my 11 Ein Schneemann steht auf dem eingeschneiten Mariahilfplatz in der Au.

Sven Hoppe (dpa) 11 Zum Radlfahren ist das Schneewetter wohl weniger gut geeignet.

Katrin Requadt (dpa) 11 Ein kleiner Schneemann steht auf einem schneebedeckten Biertisch in einem Biergarten im Englischen Garten.

Sven Hoppe (dpa) 11 Zwei Frauen stapfen mit einem buntem Regenschirm durch den Schnee.

Mei is des sch(n)ee! Seit Donnerstagnachmittag liegt München unter einer dicken Schneedecke – und die Stadt zeigt sich von ihrer winterlichsten Seite. Autos, Gehwege und Straßenschilder sind in Weiß gehüllt.

Die Bavaria ragt über die eingeschneite Theresienwiese, der Mariahilfplatz liegt verlassen im Schnee, und hier und da grinst ein Schneemann durch die kalte Winterluft. Klicken Sie sich durch unsere Bildergalerie und genießen sie die winterliche Stimmung in der Stadt.