Weiße Pracht in Bildern: Verschneites München zeigt sich von seiner winterlichsten Seite

Weiße Wintertage in München: Klicken Sie sich durch unsere Bildergalerie und erleben Sie die winterliche Stadt von ihrer schönsten, ruhigen Seite – von verschneiten Straßen bis zu stillen Plätzen und kleinen Schneemännern.
Majestätisch thront die Bavaria über die eingeschneite Theresienwiese.
IMAGO/S.GOTTSCHALK (www.imago-images.de) 11 Majestätisch thront die Bavaria über die eingeschneite Theresienwiese.
Zwei Frauen stapfen mit einem buntem Regenschirm durch den Schnee.
Sven Hoppe (dpa) 11 Zwei Frauen stapfen mit einem buntem Regenschirm durch den Schnee.
Ein kleiner Schneemann steht auf einem schneebedeckten Biertisch in einem Biergarten im Englischen Garten.
Katrin Requadt (dpa) 11 Ein kleiner Schneemann steht auf einem schneebedeckten Biertisch in einem Biergarten im Englischen Garten.
Zum Radlfahren ist das Schneewetter wohl weniger gut geeignet.
Sven Hoppe (dpa) 11 Zum Radlfahren ist das Schneewetter wohl weniger gut geeignet.
Ein Schneemann steht auf dem eingeschneiten Mariahilfplatz in der Au.
my 11 Ein Schneemann steht auf dem eingeschneiten Mariahilfplatz in der Au.
Blick von Großhessloherbrücke — zum Baden ist die Isar zu kalt.
hub 11 Blick von Großhessloherbrücke — zum Baden ist die Isar zu kalt.
Dicke Schneebrocken liegen auf Münchens Straßen.
Lukas Barth-Tuttas (dpa) 11 Dicke Schneebrocken liegen auf Münchens Straßen.
Ein Transporter fährt mit Licht durch die verschneite Straße, während parkende Autos unter einer dicken Schneeschicht liegen.
Lukas Barth-Tuttas (dpa) 11 Ein Transporter fährt mit Licht durch die verschneite Straße, während parkende Autos unter einer dicken Schneeschicht liegen.
Dicht aneinandergedrängt hängen die verschneiten Äste der Bäume.
privat 11 Dicht aneinandergedrängt hängen die verschneiten Äste der Bäume.
Biergartenwetter? Eher nicht!
privat 11 Biergartenwetter? Eher nicht!
Nebelige Sicht von der Hackerbrücke: Die Gleise sind stark eingschneit, die Bürogebäude am Arnulfpark sind kaum zu erkennen.
IMAGO/S.GOTTSCHALK (www.imago-images.de) 11 Nebelige Sicht von der Hackerbrücke: Die Gleise sind stark eingschneit, die Bürogebäude am Arnulfpark sind kaum zu erkennen.

Mei is des sch(n)ee! Seit Donnerstagnachmittag liegt München unter einer dicken Schneedecke – und die Stadt zeigt sich von ihrer winterlichsten Seite. Autos, Gehwege und Straßenschilder sind in Weiß gehüllt.

Die Bavaria ragt über die eingeschneite Theresienwiese, der Mariahilfplatz liegt verlassen im Schnee, und hier und da grinst ein Schneemann durch die kalte Winterluft. Klicken Sie sich durch unsere Bildergalerie und genießen sie die winterliche Stimmung in der Stadt. 

