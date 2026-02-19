München ist weiß: Laut DWD fallen bis Freitag 10–20 cm Schnee. Glatte Straßen und eingeschränkte Sicht sind die Folge. Die AZ informiert, worauf Sie achten sollten.

Zarte weiße Flocken fallen derzeit über München und verwandeln die Stadt in eine malerische Winterkulisse. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) bleibt es zunächst winterlich – der Schneefall soll noch bis Freitag andauern. Seit Donnerstagnachmittag gilt eine Warnung vor starken Schneemengen von 10 bis 20 Zentimetern.

DWD warnt vor Unfallrisiko

Besonders auf den Straßen sollten Münchnerinnen und Münchner vorsichtig sein: Glatteis, eingeschränkte Sicht und geschlossene Schneedecken erhöhen das Unfallrisiko. Der DWD rät daher, unnötige Fahrten zu vermeiden, Verzögerungen im Verkehr einzuplanen und geeignete Frostschutzmaßnahmen zu treffen.

Die Schneewarnung gilt bis Freitag, 11 Uhr. Wer in den kommenden Tagen unterwegs ist, sollte besonders aufmerksam sein – und vielleicht die Chance nutzen, die winterliche Stimmung sicher von zu Hause aus zu genießen.