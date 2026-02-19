AZ-Plus
Schnee sorgt für Winterwunderland in München: Doch der Wetterdienst warnt

München ist weiß: Laut DWD fallen bis Freitag 10–20 cm Schnee. Glatte Straßen und eingeschränkte Sicht sind die Folge. Die AZ informiert, worauf Sie achten sollten.
Süßer Mini-Schneemann: Heftiger Schneefall verwandelt München in ein Winterwunderland.
Süßer Mini-Schneemann: Heftiger Schneefall verwandelt München in ein Winterwunderland. © AZ

Zarte weiße Flocken fallen derzeit über München und verwandeln die Stadt in eine malerische Winterkulisse. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) bleibt es zunächst winterlich – der Schneefall soll noch bis Freitag andauern. Seit Donnerstagnachmittag gilt eine Warnung vor starken Schneemengen von 10 bis 20 Zentimetern.

DWD warnt vor Unfallrisiko

Besonders auf den Straßen sollten Münchnerinnen und Münchner vorsichtig sein: Glatteis, eingeschränkte Sicht und geschlossene Schneedecken erhöhen das Unfallrisiko. Der DWD rät daher, unnötige Fahrten zu vermeiden, Verzögerungen im Verkehr einzuplanen und geeignete Frostschutzmaßnahmen zu treffen.

Die Schneewarnung gilt bis Freitag, 11 Uhr. Wer in den kommenden Tagen unterwegs ist, sollte besonders aufmerksam sein – und vielleicht die Chance nutzen, die winterliche Stimmung sicher von zu Hause aus zu genießen.

3 Kommentare
Artikel kommentieren
  • Witwe Bolte vor 10 Minuten / Bewertung:

    In 4 Monaten wird dann vor wochenlanger Höllenhitze gewarnt.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Der AndiChrist vor 4 Minuten / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Witwe Bolte

    Ja, möglicherweise. Hast Du eher ein Problem mit der Hitze oder mit den Warnungen?

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Der Münchner vor 35 Minuten / Bewertung:

    Oh, es wird wieder gewarnt!

    Antworten lädt ... Kommentar melden
