Das Weinzelt auf der Wiesn erstrahlt in neuem Glanz: Die Kuffler-Brüder wollen frischen Wind in ihr Festzelt bringen. Eine neue Kooperation soll neue Gäste anlocken

Das Weinzelt der Kufflers präsentiert in diesem Jahr nicht nur eine neue Küche, sondern auch ein ganz besonderes Eck auf der Galerie.

In München gibt es langsam keine gastronomische Disziplin, in der Marc Uebelherr nicht mitmischt. Er betreibt zusammen mit Tohru Nakamura die Schreiberei (mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnet), diverse Restaurants, Cafés und Pop-ups (z.B. Kneipe 80, Zoozie's), verteilt über das ganze Stadtgebiet. Vor ein paar Monaten ließ er am Bonner Platz in Schwabing ein ehemaliges Kultlokal, das Rolands Eck, wieder auferstehen.

Und das kommt jetzt auch auf die Wiesn.

Der München-Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus der Landeshauptstadt. E-Mail eingeben und stets top informiert sein! Jetzt anmelden

Marc Uebelherr kooperiert auf dieser Wiesn mit Kufflers Weinzelt. © IMAGO/Stefan M. Prager

Eine Weinzelt-Ecke für Uebelherr-Stammgäste

Stephan und Sebastian Kuffler haben vier Hochtische auf der Galerie im Weinzelt unter den Namen "Rolands Eck" gestellt. Damit schlagen sie nicht nur einen Bogen zu Marc Uebelherr, sondern auch zu ihrem Vater und Unternehmensgründer Roland Kuffler.

Einen Teil dieser Tische haben Marc Uebelherr und sein Kompagnon Alex Brenner bereits an vielen Wiesntagen für ihre Stammgäste reserviert. Dafür stellen sie sogar extra zwei ihrer Mitarbeiter frei. Sie werden in diesem Weinzelt-Bereich den Service übernehmen.

Stephan Kuffler ist neugierig auf die Zusammenarbeit: "Marc Uebelherr ist ja als kreativer Gastro-Macher bekannt in München. Wir finden es spannend, mit ihm eine lose Kooperation einzugehen, und heißen ihn und seine Gäste herzlich willkommen in unserem Zelt."

Auch der neue Küchenchef ist kein unbekannter

Einen hohen sechsstelligen Betrag haben Stephan und Sebastian Kuffler in das Herzstück ihres Festzelts investiert. Für die Gäste ist sie zwar nicht sichtbar, aber die nagelneue Küche soll die Abläufe im Zelt deutlich optimieren. Und weil ein Wiesnzelt ein ganz eigener Kosmos ist, musste bei der Planung so einiges bedacht werden: von der Lüftungstechnik bis hin zur Wegeführung der Weinzelt-Kellnerinnen und -Kellner.

Christian Müller ist als Corporate Chef der oberste Koch der Kuffler Gruppe. Über seine neueste Aufgabe freut sich der 52-Jährige ganz besonders: Ab sofort ist er auch der Chefkoch im Weinzelt. Denn sein Vorgänger Federico "Freddy" Gutierrez wird in diesem Jahr am ersten Wiesn-Sonntag offiziell verabschiedet. 33 Jahre lang kochte und grillte er im Weinzelt.

Als oberster Koch der Kuffler-Gruppe ist Christian Müller bereits bestens mit dem Weinzelt auf der Wiesn vertraut. © Stephan Kuffler

Christian Müller bleibt im Weinzelt nicht alleine. Unterstützung bekommt er von Josef Gallenberger. Der ist Küchendirektor in Kufflers Seehaus im Englischen Garten. Die beiden arbeiten seit langem eng zusammen und harmonieren bestens, wie es aus dem Unternehmen heißt.

Penible Hygiene beim Geflügel

Über die moderne Küchentechnik freuen sich beide. Geplant hat sie Gerhard Zobler, der seit 1991 als Innenarchitekt bei Kuffler Inn Design beschäftigt und zuletzt auch für das Weinzelt verantwortlich war. Auch er geht zum Jahresende in den Ruhestand. Besonders stolz ist Zobler auf die penible Hygienetechnik der neuen Festzeltküche.

Besonders achtsam wird ab sofort mit Geflügel umgegangen. Dafür wurde extra ein separates Kühlhaus für die Vorbereitungsarbeiten gebaut. Es grenzt an den Hendl- und Entengrill und ist für die Gäste einsehbar.