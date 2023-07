Obdachlos in München: Betroffener erzählt von seinem Schicksal

Selbst die Mittelschicht ist immer öfter von Wohnungslosigkeit betroffen – das zeigt der Fall von Christian L. Die Caritas fordert die Politik auf, Spekulanten den Kampf anzusagen.

München - Christian L. stand mitten im Leben. Rund drei Jahrzehnte hatte der heute 53-Jährige in der Gastronomie gearbeitet – lange sogar ein Restaurant geführt. Doch dann kam die Scheidung. Und mit ihr begann die Spirale nach unten. Plötzlich war das Geld knapp.

"Um zu sparen", habe er dann 2014 die Wohnung gekündigt. "Die war für mich alleine viel zu groß. Und ich war sicher, rasch etwas Neues zu finden", erinnert sich der gebürtige Münchner. Eine fatale Fehleinschätzung. Denn in der Folge landete L. auf der Straße. Es ging abwärts, Christian L. verlor auch seine Arbeit.

Weil er keine Wohnung fand: Münchner duscht jeden Tag im Fitnesscenter

"Ich habe jeden Vormittag im Fitnesscenter geduscht", sagt der Mann, der sein langes Haar zum Pferdeschwanz gebunden hat. 19,90 Euro kostete das Center Christian L. im Monat. Aber bei der Reinlichkeit wollte er nicht sparen. Anders als manche Obdachlose fing L. auch nicht das Trinken an. "Jeder Tag hatte Struktur und Ordnung."

Ein ums andere Mal ging er in den folgenden Jahren ins Wohnungsamt oder zu anderen Behörden. Und jedes Mal sagten ihm die zuständigen Mitarbeiter, dass es wieder keine Wohnung für ihn gebe.

Nicht nur in München: Viele Wohnungslose sind auf sich allein gestellt

"Als Wohnungsloser wirst du irgendwann zur bloßen Nummer." "10067540" (abgeändert), rattert L. seine Kundennummer für das städtische Wohnungsportal herunter. "Fast niemand interessiert sich für dich, wenn du auf der Straße bist", glaubt er.

Die Folgen der Wohnungslosigkeit sind vielfältig: Ohne Wohnsitz gibt es keine Adresse, an die der Arbeitgeber schreiben kann. Und auch eine Obdachlosenunterkunft im Briefkopf hilft nicht, dürfte so manchen Personaler sogar eher verschrecken.

Keine Wohnung, kein Job – und dann wollte die Münchner Tafel kein Essen geben

Christian L. ließ dennoch nicht locker, schrieb unzählige Bewerbungen – letztlich erfolglos. Und neben einer eigenen Wohnung bleibt ihm bislang auch ein neuer Job verwehrt. "Das alles macht etwas mit dir. Es fällt mir mittlerweile so schwer, Menschen zu vertrauen", sagt der Oberbayer.

Sogar eine Münchner Tafel wollte dem früheren Selbstständigen nach eigener Aussage in den ersten Jahren seiner Obdachlosigkeit kein Essen geben. "Die sagten, dass ich ja eine Kochmöglichkeit brauche." Am Ende bekam er dann doch ein paar Lebensmittel.

Männerfürsorgeverein stellt Wohnungen in München zur Verfügung

Doch 2019 gab es einen ersten Lichtblick. Er bekam eine Wohngelegenheit im Clearinghaus des Katholischen Männerfürsorgevereins in der Plinganserstraße in München. Eine "glückliche Fügung" nennt L. das. Aufgegeben hat L. ohnehin nie. Er machte noch in seiner Zeit auf der Straße eine Umschulung zum psychologischen Berater.

L. geht es im Wohnheim verhältnismäßig gut. "Es ist toll, das Rattern der Kaffeemaschine zu hören, wenn man sein eigenes Zimmer hat." Doch ein eigenes Zuhause wünscht er sich noch immer. Mittlerweile sei er in die höchste Dringlichkeitsstufe hochgerückt.

Er sucht ein 30 bis 35 Quadratmeter großes Apartment. Aus gesundheitlichen Gründen benötigt er eine Wohnung möglichst im Erdgeschoss – mit vielen Fenstern. Er hat gesundheitliche Probleme, leidet etwa unter Asthma und Rückenproblemen. "Toll wäre eine Terrasse oder ein Balkon." Aber kein Vermieter meldet sich.

Obdachlos in München: Aufrufe an Politiker blieben ohne Antwort

Einmal erhielt er immerhin ein Jobangebot. Er hätte dort nach eigener Aussage von Obdachlosigkeit bedrohten Familien helfen sollen, eine Wohnung zu finden.

"Das konnte ich nicht annehmen. Ich würde ja, wenn ich Erfolg habe, jedes Mal denken: Jetzt bin doch irgendwann auch ich an der Reihe." Mehrfach hat er Politikern Briefe geschrieben und ihnen seine Situation geschildert – doch fast niemand habe geantwortet.

20.000 Menschen in Bayern sind obdachlos

Auch bei dem zur Caritas gehörenden Katholischen Männerfürsorgeverein München sieht man dringend die Politik in der Pflicht. Aktuell seien in Bayern mehr als 20.000 Menschen wohnungslos – darunter mehrere Tausend Kinder. Ein "Weiter so", dürfe es nicht geben forderte der Chef des Männerfürsorgevereins Ludwig Mittermeier im Rahmen der Vorstellung der sozialpolitischen Forderungen der Caritas Bayern.

In den 90er-Jahren gab es in Deutschland rund drei Millionen Sozialwohnungen, heute sind es 1,1 Millionen. In Bayern wurden im vergangenen Jahrzehnt Tausende BayernLB-Wohnungen durch den Freistaat an den Meistbietenden verscherbelt.

Mittermeier lobte die Wohnungspolitik der Stadt München, forderte Freistaat und Bund jedoch auf, dringend mehr Sozialwohnungen und Genossenschaftswohnungen zu schaffen. Zentral sei es, "die Bodenspekulationen zu unterbinden". Hier müsse sich die Staatsregierung schlicht an der bayerischen Verfassung orientieren. Diese sieht vor, "leistungslose Gewinne abzuschöpfen". Für Mittermeier ist klar: "Wohnungslosigkeit ist längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen." Die Caritas spricht gar von der "neuen sozialen Frage".

Mittermeier freut sich, wenn sich auch Konzerne wie Google in München niederlassen. Doch am Ende müssten neben den Gutverdienern auch jene, die diesen den Kaffee servieren oder deren Kinder erziehen, Platz in der Landeshauptstadt finden.