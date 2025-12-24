Wo finden Christmetten statt? Wann und wo sind Bäder, Museen, Lokale, Eislaufflächen und Geschäfte offen? Die AZ gibt Ihnen einen Überblick für die Feiertage.

Was hat an den Feiertagen in München geöffnet? Die AZ liefert Ihnen einen Überblick.

Kuscheln Sie sich an den Weihnachtsfeiertagen zu Hause ein? Oder möchten Sie die freie Zeit rund um Heiligabend nutzen und einiges in der Stadt unternehmen? Wir haben auf dieser Seite einige Tipps zusammengetragen.

Etwa, wo Sie nach der Bescherung mit vielen anderen Kirchgängern die Christmette feiern können. Wo Sie spontan ausgehen (etliche Lokale und Bars haben nämlich über die gesamten Feiertage geöffnet), in welchen Museen Sie sich Ausstellungen ansehen – oder auch wo Sie eine Runde schwimmen oder Eislaufen gehen können.

Sogar einige Geschäfte haben auf, für den Fall, dass Sie feiertags dringend noch etwas aus dem Supermarkt, vom Bäcker, aus der Drogerie oder aus der Apotheke brauchen. So oder so: Schöne Weihnachtstage!

Kunstgenuss zu Weihnachten

Sie planen keine Familienfeierlichkeiten an den Feiertagen? Dann wäre Zeit für einen Museumsbesuch. Wann beispielsweise was geöffnet ist:

Donnerstag (25.12.): Kunsthalle ("Digital by Nature" mit der virtuellen Welt von Miguel Chevalier); Zeughaus des Stadtmuseums ("What the City"); Antikensammlung (Medaillenkunst). Außerdem Nationalmuseum, Glyptothek, Haus der Kunst, Kunsthalle, Lenbachhaus, Villa Stuck, Jüdisches Museum.

Freitag (26.12.): Residenzmuseum (mit den Bayerischen Kronjuwelen); Haus der Kunst (16-22 Uhr beim "Open Haus" Eintritt frei); Deutsches Museum ("Weihnachtsrallye"), Monacensia sowie Mensch und Natur.

Miguel Chevaliers Welt in der Kunsthalle. © Kunsthalle/ R. Haas

Christmetten zur Nacht

Heiligabend wird hier Christmette gefeiert:

Liebfrauendom, 22 Uhr mit Kardinal Marx (ab 21.40 Uhr Musik zur Einstimmung). Chor und Orchester gestalten die Pastoralmesse in G op. 24 von Karl Kempter.

Michaelskirche, 22 Uhr, Messe in A-Dur op. 126 von Josef Gabriel Rheinberger.

Bürgersaalkirche, 22 Uhr, das Augustiner-Christkindl wird in einer Prozession ausgesetzt. Messe mit der Missa brevis G-Dur, KV 140, von Wolfgang A. Mozart.

Kirche St. Sylvester, Schwabing, 17 Uhr, die Messe beginnt mit der Ankündigung des Weihnachtsfests nach dem römischen Martyrologicum.

In vielen Vierteln finden am Nachmittag Kinderchristmetten mit Krippenspielen statt. Etwa um 16 Uhr in St. Bonifaz (Maxvorstadt) 16.30 Uhr St. Clemens (Neuhausen), 14.30 Uhr in St. Augustinus (Trudering) und 16 Uhr in St. Martin (Moosach).

Welche Läden offen haben

Sie brauchen noch etwas aus der Apotheke oder aus Supermarkt und Drogerie? Ein paar Geschäfte in München haben auch über die Feiertage geöffnet:

Notdienst haben am 25. Dezember ab 8.30 Uhr (24 Stunden) u.a. die Ludwigs-Apotheke (Neuhauser Straße 11), Zweibrücken-Apotheke (Zweibrückenstraße 6), Salvator-Apotheke (St.-Bonifatius-Straße 5) und die Heimeran-Apotheke (Heimeranplatz 2).

Wer an den Feiertagen Brot kaufen will, wird an den Bahnhöfen fündig: Die Rischart-Filialen an Haupt- und Ostbahnhof sind Heiligabend sowie am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag von 6-19 Uhr geöffnet (Pasinger Bahnhof bis 17/18 Uhr).

Auch das Hauptgeschäft am Marienplatz ist am 26. Dezember von 9-18 Uhr auf.

An den Bahnhöfen haben auch Drogeriemärkte geöffnet (wie dm am Ostbahnhof; 25.12. 8.30-21 Uhr, 26.12. 8.30-23 Uhr) und Supermärkte: Edeka am Haupt- und Ostbahnhof (25./26.12. bis 23 Uhr); Lidl an der Hackerbrücke (9-19 Uhr).

Diese Lokale haben geöffnet

Kurz durchschnaufen oder stärken, bevor die Verwandtschaft anrückt? Die Servus Bar im Stemmerhof (Plinganserstr. 6) hat an Heiligabend geöffnet.

Viele Lokale in der Innenstadt haben sogar über die gesamten Feiertage geöffnet. Wer nicht reserviert hat, sollte vorher allerdings anrufen. Geöffnet haben unter anderem das Wirtshaus Zum Stiftl (Weinstr. 3), der Franziskaner (Residenzstr. 9) und das Wirtshaus im Braunauer Hof (Frauenstr. 40).

Ebenso das Café Luitpold (Brienner Str. 11), der Augustiner am Dom, der Andechser am Dom, das Hofbräuhaus, der Haxengrill (Sparkassenstr. 6) und der Operngrill Brenner (Maximilianstr. 15). Das Weinhaus Neuner (Herzogspitalstr. 8) hat nur am ersten und zweiten Feiertag geöffnet, ebenso der Ratskeller im Rathaus.

Im Ratskeller sind die letzten Tage angebrochen. © IMAGO/Wolfgang Maria Weber

Glühwein, Punsch und Co.

Viele Christkindlmärkte schließen bereits vor Weihnachten – verständlich, schließlich möchten auch die Schausteller die Feiertage mit ihren Familien verbringen. Einige Märkte bleiben jedoch an Heiligabend oder sogar darüber hinaus geöffnet.

Am 24. Dezember lässt sich noch ein letztes Mal über den Marienplatz schlendern und das weihnachtliche Flair rund um die 25-Meter-Tanne genießen. Die Stände sind dort von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Auch an der Münchner Freiheit kann man an Heiligabend zwischen 11 und 14 Uhr noch Glühwein trinken und über den Markt bummeln.

Noch bis zum 28. Dezember geöffnet sind unter anderem die Winterworld in Freimann, der Weihnachtsmarkt am Flughafen sowie der Märchenbazar im Olympiapark.

Bis ins neue Jahr hinein lädt zudem die Münchner Feuerzangenbowle in der Blumenstraße ein: An Heiligabend ist bis 14 Uhr geöffnet, anschließend täglich bis zum 6. Januar jeweils bis 22 Uhr.

Festlich Kraulen und Gleiten

Beim großen Familientrubel zum Weihnachtsfest hilft ein klarer Kopf. Den kriegt man über die Feiertage gut beim Schwimmen in den Münchner Hallenbädern der SWM. Oder man gönnt sich etwas Entspannung in einer der vielen Saunalandschaften.

Bäder und Saunen haben an Heiligabend bis 14 Uhr geöffnet, am ersten Weihnachtstag zu den für diesen Donnerstag üblichen Öffnungszeiten. Gleiches gilt für den Freitag, 26. Dezember. An Neujahr (Donnerstag, 1. Januar) haben die Hallenbäder und die Saunen von 12 bis 20 Uhr geöffnet. Wichtig: An Heiligabend, Silvester und an den Feiertagen ist in allen Saunen und Schwitzbädern gemischter Betrieb.

Ab aufs Glatteis zwischen den Jahren. © Foto: SWM/Obermeier

Auch wer zu Weihnachten mit neuen Schlittschuhen beschenkt wurde, hat die Möglichkeit, sie gleich auszuprobieren: Das Prinzregentenstadion ist an Heiligabend bis 14 Uhr geöffnet, am ersten und zweiten Weihnachtstag gelten die regulären Öffnungszeiten. An Silvester ist das Eislaufen bis 14 Uhr möglich und an Neujahr von 12 bis 20 Uhr.

