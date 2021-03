Wegen zusätzlichem Impfstoff: München soll weitere Impfzentren bekommen

Weil es ab April mehr Corona-Schutzimpfstoff für München gibt, sollen weitere Impfzentren in der Stadt eingerichtet werden. Auch im großen Impfzentrum an der Messe werden die Kapazitäten erhöht.

München - Mehr Impfstoff gegen das Coronavirus für München: Das Gesundheitsministerium hat angekündigt, dass der Stadt ab April rund 13.000 Impfdosen täglich bereitgestellt werden können. Das teilte die Verwaltung am Dienstag mit.

Mehr Impfstoff für München: Gesundheitsreferat reagiert

Das bedeutet allerdings auch, dass die bestehenden Impf-Kapazitäten weiter ausgebaut werden müssen, damit diese Menge auch zügig genutzt werden kann.

Es ist also Eile geboten: Das Gesundheitsreferat werde deshalb bereits am Mittwoch im Stadtrat beantragen, weitere Impfzentren im Stadtgebiet mit einer Gesamtkapazität von 6.000 Impfungen am Tag einzurichten, heißt es in der Mitteilung der Stadt. Zusätzlich soll im Impfzentrum auf dem Messegelände das Pensum auf täglich 7.000 Impfungen erhöht werden.

"Dezentrale Ausgangsbasis für mobile Impfteams"

Mit den weiteren Impfzentren sollen außerdem zusätzliche, wohnortnahe Angebote geschaffen werden: Sie könnten "als dezentrale Ausgangsbasis für mobile Impfteams fungieren", die vor allem auch mobilitätseingeschränkte Menschen etwa in Alten- und Servicezentren versorgen sollen.

Noch steht nicht final fest, welche Standorte für die zusätzlichen Impfzentren am besten geeignet sind, doch das Vergabeverfahren für den Betreiber der weiteren Impfzentren ist bereits vorbereitet.

Bisher rund 74.200 Corona-Schutzimpfungen durch städtische Teams

Bis einschließlich vergangenen Montag (1. März) führten die städtischen Impfteams insgesamt rund 74.200 Corona-Schutzimpfungen durch: Im Impfzentrum 36.200 Erst- und 6.300 Zweitimpfungen sowie 17.300 Erst- und 14.400 Zweitimpfungen in den Alten- und Pflegeheimen.

Darüber hinaus wurden rund 17.200 Impfdosen an Münchner Kliniken abgegeben, die ihr Personal selbst impfen.