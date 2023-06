Wegen Störversuch: Polizeieinsatz bei Dragqueen-Lesung in München wirft Fragen auf

Rechte Aktivisten sind fast bis zu vorlesenden Dragqueens und Kindern in der Bibliothek in Bogenhausen vorgedrungen. Der SPD-Landtagsabgeordnete Florian Ritter hat darum Fragen an die Polizei.

21. Juni 2023 - 16:38 Uhr | Jan Krattiger

Vicky Voyage und Eric Big Clit bei der Lesung in der Stadtteilbibliothek Bogenhausen. © Michelle Walter