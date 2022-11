Wegen Schreckschuss-Studi: Münchner Studierende fordern Waffenverbot

Waffen an der Uni sind für sie "zu jedem Zeitpunkt eine potentielle Gefahr".

Wegen dieser Schreckschusswaffe am Gürtel wurde der Student (18) von der Polizei abgeführt.

München - Genau eine Woche ist es her, dass ein 18-jähriger Student im Audimax der LMU für Angst unter den Studierenden und darum für einen Polizeieinsatz sorgte. Es stellte sich schnell heraus, dass er "nur" eine Schreckschusswaffe bei sich trug und laut Polizei den dazugehörigen Waffenschein besitzt. Das Tragen dieser Waffe ist laut Gesetz erlaubt, wenn sie verdeckt ist.

Münchner Studierende fordern Waffenverbot

Trotzdem sind aber die Studenten alarmiert und es regt sich Widerstand. Dagegen, dass es weiterhin möglich sein soll, an der Uni eine Waffe bei sich zu haben. Die Studierendenvertretungen der Hochschule München (HM), der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) und der Technischen Universität München (TUM) fordern darum in einer gemeinsamen Mitteilung ein Waffenverbot für Hochschulen und Unis.

Das Mitführen und die Präsenz von Waffen im Umfeld der Wissenschaft stehe "diametral den Zielen der freien und unversehrten Forschung und Lehre entgegen", so die Studierenden. "Die Präsenz einer bewaffneten Person in einer Vorlesung verunsichert und verängstigt die anwesenden Studierenden und die lehrende Person", so die Studierenden weiter, "denn jede Waffe stellt zu jedem Zeitpunkt eine potentielle Gefahr dar".

Die Studierendenvertretungen fordern deshalb ein allgemeines Verbot von "Stichwaffen, Anscheinswaffen und Waffenimitaten im Umfeld der Hochschulen".

Der 18-jährige Student, Sohn eines CSU-Landtagspolitikers mit selbst eingestandener Neonazi-Vergangenheit, hat "Angstzustände" als Grund angegeben, weshalb er die Waffe bei sich trägt. Für die Studierenden kein gültiger Grund, denn sein persönliches Sicherheitsgefühl "geht zulasten des Sicherheitsgefühls und der Sicherheit aller anderen Anwesenden".

Zuletzt hatte das zuständige Landratsamt Kronach mitgeteilt, dass es prüfen werde, ob der Student geeignet ist, den kleinen Waffenschein zu besitzen. "Der Waffenbesitzer wird sich – wie grundsätzlich in solchen Fällen üblich – selbstverständlich einer erneuten Zuverlässigkeits- und Eignungsprüfung unterziehen müssen", sagte ein Sprecher des Landratsamts zur AZ.