Polizeieinsatz im Audimax der LMU: Student mit Schreckschusswaffe festgenommen

Wegen einer "Bedrohungslage" ist die Polizei am Dienstagvormittag mit einem Großaufgebot zur LMU ausgerückt. Vor Ort stellt sich heraus, dass ein 18-jähriger Student eine Schreckschusswaffe dabei hat – und einen Waffenschein, der ihm das erlaubt.

Maxvorstadt - Nun ist klar, warum die Polizei mit einem Großaufgebot von mindestens 30 Beamten am Dienstag Vormittag zur LMU am Geschwister-Scholl-Platz ausrückte: Sie nahm einen 18-jährigen Münchner Studenten vorläufig fest. Der trug verdeckt eine sogenannte "PTB"-Waffe, also eine Schreckschusswaffe bei sich. Das hat jemand beobachtet und die Polizei alarmiert.

Die hat den Studenten aus dem Hörsaal eskortiert und vorübergehend festgenommen. Bei der Befragung durch die Kriminalpolizei hat der Student dann seine Waffenbesitzkarte vorgelegt und Selbstschutz als Grund genannt, warum er diese bei sich trage.

Weil er damit gegen kein Gesetz verstößt, muss er laut Polizei auch nicht mit einer Anzeige rechnen. Es werde jetzt noch abgeklärt, ob er mit dem Tragen der Schreckschusswaffe allenfalls gegen Hausrecht der LMU verstößt.

Die Polizei weist darauf hin, dass keine Bedrohung und keine Gefahr für andere Menschen bestanden hat. Die Akademiestraße und die Amalienstraße waren zeitweise gesperrt. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort. Gegen 11.45 Uhr war der Einsatz beendet. Zur genannten Zeit fand im Audi Max der LMU eine zweistündige Vorlesung zur Einführung in die Mathematik für Studierende der Wirtschaftswissenschaften statt.