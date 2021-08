Wegen Corona: Keine IAA-Bühne am Königsplatz

Die Showbühne am Königsplatz wird nicht aufgebaut - weil coronabedingt zu wenige Zuschauer zugelassen sind.

Auf dem Königsplatz hätte nach dem "Sommer in der Stadt" die IAA-Bühne stattfinden sollen.

München - Die IAA verzichtet auf die Showbühne am Königsplatz. Der Veranstalter VDA habe in einem Schreiben den ausstellenden Herstellern mitgeteilt, dass die Veranstaltungsbühne am Königsplatz nicht aufgebaut wird.

Demnach seien die Corona-Restriktionen zu einschneidend. Es hätten nur wenige Zuschauer Platz gefunden. Daher verzichten man nun ganz auf den Aufbau der Bühne.

Keine IAA-Bühne am Königsplatz

Dort hätten laut IAA-Veranstaltungskalender Präsentationen von Produkten und Dienstleistungen stattfinden sollen, aber auch Vorträge, Konzerte oder Yoga-Sessions.

Die "Open Spaces" am Königsplatz, auf denen sich Automobilersteller präsentieren, sind davon nicht betroffen. Die IAA findet vom 7. bis 12. September in der Münchner Innenstadt und auf dem Messegelände statt.