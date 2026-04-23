Wechselte vor zwei Jahren zur Bahn: Münchens Ex-Bürgermeisterin verabschiedet sich wieder

Im Dezember 2023 verließ Katrin Habenschaden (48) die Kommunalpolitik und wechselte zur Bahn. Jetzt kündigt sie eine "Auszeit" an.

Katrin Habenschaden hat ihren Job als Leiterin für Nachhaltigkeit und Umwelt bei der Deutsche Bahn gekündigt. Bis 2023 war sie Münchens zweite Bürgermeisterin. (Archiv)

Es war für München überraschend – und es ermöglichte ihrem Parteikollegen und nun frisch gewählten neuen Münchner Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne) überhaupt erst, nachzurücken: Im Dezember 2023 wechselte Katrin Habenschaden (Grüne), die damalige zweite Bürgermeisterin, von der Stadtpolitik zur Deutschen Bahn. Dort leitete sie die Abteilung Nachhaltigkeit und Umwelt.

Nach zwei Jahren: Habenschaden verlässt Deutsche Bahn

Wie Habenschaden nun am Mittwochabend auf Instagram mitteilt, hat sie nun den Posten verlassen – die genauen Umstände sind nicht bekannt. Der "Zeitpunkt sei gekommen, Abschied zu nehmen". Sie wolle erstmal eine Auszeit nehmen und mehr Zeit mit ihrer Familie und Freunden verbringen.

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Und Habenschaden kündigt an, ihrer Branche "auf die ein oder andere Weise verbunden" zu bleiben.

2014 wurde Katrin Habenschaden in den Stadtrat gewählt, seit 2018 war sie Fraktionschefin der Grünen/Rosa Liste im Stadtrat. 2020 versuchte sie erfolglos, den damaligen OB Dieter Reiter (SPD) herauszufordern, danach wurde sie zur zweiten Bürgermeisterin gewählt. Habenschaden ist gelernte Bankkauffrau und hat Betriebswirtschaft studiert.