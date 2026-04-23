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Wechselte vor zwei Jahren zur Bahn: Münchens Ex-Bürgermeisterin verabschiedet sich wieder

Im Dezember 2023 verließ Katrin Habenschaden (48) die Kommunalpolitik und wechselte zur Bahn. Jetzt kündigt sie eine "Auszeit" an.
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Katrin Habenschaden hat ihren Job als Leiterin für Nachhaltigkeit und Umwelt bei der Deutsche Bahn gekündigt. Bis 2023 war sie Münchens zweite Bürgermeisterin. (Archiv)
Katrin Habenschaden hat ihren Job als Leiterin für Nachhaltigkeit und Umwelt bei der Deutsche Bahn gekündigt. Bis 2023 war sie Münchens zweite Bürgermeisterin. (Archiv) © IMAGO

Es war für München überraschend – und es ermöglichte ihrem Parteikollegen und nun frisch gewählten neuen Münchner Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne) überhaupt erst, nachzurücken: Im Dezember 2023 wechselte Katrin Habenschaden (Grüne), die damalige zweite Bürgermeisterin, von der Stadtpolitik zur Deutschen Bahn. Dort leitete sie die Abteilung Nachhaltigkeit und Umwelt. 

Nach zwei Jahren: Habenschaden verlässt Deutsche Bahn

Wie Habenschaden nun am Mittwochabend auf Instagram mitteilt, hat sie nun den Posten verlassen – die genauen Umstände sind nicht bekannt. Der "Zeitpunkt sei gekommen, Abschied zu nehmen". Sie wolle erstmal eine Auszeit nehmen und mehr Zeit mit ihrer Familie und Freunden verbringen. 

Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Und Habenschaden kündigt an, ihrer Branche "auf die ein oder andere Weise verbunden" zu bleiben. 

2014 wurde Katrin Habenschaden in den Stadtrat gewählt, seit 2018 war sie Fraktionschefin der Grünen/Rosa Liste im Stadtrat. 2020 versuchte sie erfolglos, den damaligen OB Dieter Reiter (SPD) herauszufordern, danach wurde sie zur zweiten Bürgermeisterin gewählt. Habenschaden ist gelernte Bankkauffrau und hat Betriebswirtschaft studiert. 

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10 Kommentare
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  • rotweiss vor 24 Minuten / Bewertung:

    Ihr Name spricht nicht gerade für Qualität 🤷‍♂️

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  • tutnixzursache vor einer Stunde / Bewertung:

    Ist der Name das Programm? Aber mal wieder tolle Selbstbeweihräucherung mit vielen Worthülsen auf Instagram. Konnte sicherlich viel aus dem Gewäsch vom Abschied aus München recycelt werden. Nachhaltig eben.
    Das ist ja jetzt die zweite Frau aus der Führungsebene, die in kurzer Zeit ihren Hut bei der Bahn nahm bzw nehmen durfte. Sind Frauen doch nicht besser als Männer als Führungskräfte:innen?

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  • kartoffelsalat vor 27 Minuten / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von tutnixzursache

    Könnten Sie Ihr misogynes Gewäsch bitte anderweitig und endgültig entsorgen?
    Das Internet ist dafür nicht der geeignete Ort.

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