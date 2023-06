Warum in München gerade keiner mehr auf Neubau setzt

Immobilienexperte Stephan Kippes erklärt die Hintergründe, warum in München auf auffallend vielen Baustellen Stillstand herrscht – oder sogar Bauland brachliegt.

München - Eigentlich sollten in dem achtstöckigen Neubau in Milbertshofen längst Menschen leben. Doch von dem Wohnhaus steht gerade mal der Rohbau. Das wird auch erst mal so bleiben, denn die Arbeiten wurden eingestellt. Der Bauträger hat Insolvenz angemeldet.

Wenige Kilometer entfernt, klafft eine große Baulücke, davor kündigt eine Bautafel einen schicken Neubau an. Aber auch hier tut sich nichts. Und in Sendling, wo an der Alramstraße eigentlich Arbeiter hämmern, bohren und sägen müssten, hört man an der Geisterbaustelle höchstens Regentropfen in die Pfützen platschen.

Immer weniger Bauanträge in München

In München ist die Goldgräberstimmung für Bauträger vorbei. Schon seit Corona ist die Zahl der Bauanträge gesunken, auch werden weniger Bauprojekte fertiggestellt. Im Januar und Februar dieses Jahres erzielten Verkäufer von Häusern, Gewerbeobjekten und Bauland in München insgesamt nur noch die Hälfte dessen, was ein Jahr zuvor verdient wurde, ergab eine Analyse von Aigner Immobilien.

Über die Gründe des gebrochenen Baubooms und die Folgen sprach die AZ mit Stephan Kippes. Der Leiter des IVD-Marktforschungsinstituts analysiert seit 30 Jahren den Münchner Immobilienmarkt.

AZ: Herr Kippes, warum herrscht auf so vielen Baustellen derzeit Stillstand?

STEPHAN KIPPES: Das ist ein ganzer Mix aus Problemen. Die Bauträger sind momentan sehr verunsichert – und sie produzieren normalerweise die meisten Wohnungen. Letztlich wissen sie nicht, zu welchem Preis sie die fertigen Immobilien noch verkaufen können. Wir haben eine Trendumkehr am Markt gehabt durch die Hypothekenzinsen, die sich innerhalb eines Jahres vervierfacht haben. Die Nachfrage ist dadurch deutlich nach unten gegangen. Das ist das eine.

Das kann sich keiner leisten: Auch Baupreise werden in München teurer

Und das andere?

Teilweise wurden Grundstücke relativ teuer eingekauft, der Bauträger weiß jetzt nicht, wie er die Bebauung noch hinkriegen soll vor dem Hintergrund dieser neuen Preissituation. Dritter Punkt ist, dass die Handwerkerpreise deutlich nach oben gegangen und die Preise für Baumaterialien explodiert sind. Flachglas hat zum Beispiel innerhalb eines Jahres um 49 Prozent zugelegt. HDF-Faserplatten um 46 Prozent, Blankstahl um 39, Bitumen aus Erdöl um 38 Prozent. Das sind wahnsinnige Zuwächse, die man irgendwie auffangen muss.

Brachliegende Grundstücke wie dieses wird man künftig häufiger sehen, meint IVD-Chef Stephan Kippes. Viele Bauträger wollen lieber abwarten. © Nina Job

Heißt das: Viele Bauträger warten jetzt einfach mal ab?

So kann man es sagen.

Können die das denn einfach so? Es gibt Baugenehmigungen, Kredite, die an Termine gebunden sind, und so weiter?

Wenn die Zahlen nicht stimmen, wartet man, obwohl man die Baugenehmigung hat. Auch Kreditinstitute sind deutlich zurückhaltender geworden. Wenn der Bauträger Zweifel hat, ob er noch mit schwarzen Zahlen bauen kann, wird er schauen, ob er vorläufig aus der Nummer rauskommt.

Viele Auflagen erschweren den Neubau in München zusätzlich

Das hieße verkaufen?

Oder warten. Zum Teil sind die Grundstücke optioniert, da kann er wieder abspringen. Eine weitere Belastung für den Bauträger ist die SoBoN, die vor zwei Jahren verschärft wurde.

Erläutern Sie das bitte kurz.

Neues Baurecht bedingt eine Bodenwertsteigerung. Die SoBoN, das steht für "Sozialgerechte Bodennutzung" legt fest, dass im Gegenzug ein gewisses Maß an preisgünstigem Wohnraum geschaffen werden muss, und dass sich der Bauträger an den Infrastrukturkosten beteiligt. Das ist grundsätzlich o. k. In der jetzigen Marktsituation rächt sich aber bitter, dass die Stadt 2021 die Schraube erheblich zu stark abgezogen hat.

Bisher war es ja so: Wenn ein Projekt später fertig wurde, konnte man umso teurer verkaufen, weil die Preise inzwischen wieder gestiegen waren ...

Ja. Wobei man auch sagen muss: Der Bauträger war der Getriebene, weil eben die Grundstückspreise in München so eminent nach oben gingen. Bei den Grundstücken gab es die stärksten Preisanstiege. Bei den Neubauten gab es die zweitstärksten, aber schon deutlich schwächer. Am flachsten war die Kurve bei den Mieten – auch wenn viele das nicht so wahrgenommen haben.

Immobilienkäufer in München könnten vielleicht bald profitieren

Zurück zu den Bauträgern: Haben sich einige verspekuliert?

Ich weiß nicht, ob man das so nennen sollte. Aber eines ist klar: Wir haben seit zwölf, 13 Jahren immer nur Anstiege der Kaufpreise gehabt. Es war klar: Diese Party ist irgendwann zu Ende. Normalerweise haben wir beim Immobilienmarkt Sechs- oder Sieben-Jahreszyklen. Durch das billige Geld, das alles geflutet hat, waren diese Marktmechanismen außer Kraft gesetzt.

Momentan schaut es nicht so aus, als würde sich für den privaten Käufer oder den Mieter etwas verbessern, oder?

Für den Käufer schon, wenn wir uns die aktuellen IVD-Zahlen anschauen. Die Preise von Baugrund sind in München seit Oktober für Einfamilienhäuser um 6,7 Prozent zurückgegangen. Wie hart es die Bauträger erwischt hat, sieht man daran, dass da die Baugrundpreise sogar um 9,8 Prozent nachgegeben haben. Auch Eigentumswohnungen im Bestand haben zehn Prozent nachgegeben. Bei neuen Eigentumswohnungen rund 7,3 Prozent. Das bietet Chancen.

Das bedeutet die aktuelle Stagnation auf dem Immobilienmarkt

Dafür wollen die Banken jetzt deutlich mehr Zinsen. Rechnen Sie damit, dass auf vielen Baustellen jahrelang nichts weitergeht?

Ich möchte es nicht ausschließen, dass das einige Zeit so ist. In der Branche nennt man das Karpfenteiche.

Witzige Bezeichnung! Weil sich in den Baugruben Regenwasser sammelt?

Ja, Karpfen wird's da keine geben, aber manchmal Frösche.

Bekommt München also viele neue Karpfenteiche?

In Massen nicht, denke ich. Ich rechne eher damit, dass Grundstücke brachliegen.

Werden viele Bauträger und Immobilienentwickler pleitegehen?

Eher nicht. Sie hatten jetzt zwölf, 13 gute Jahre. Insofern sollte man meinen, dass sie eine schwierigere Zeit bewältigen können. Ich glaube aber, dass sie die Wohnungsproduktion zurückfahren, obwohl wir in München ganz dringend neuen Wohnraum brauchen. Auch viele private Bauherren werden erstmal einen Stopp einlegen.

Gibt es auch welche, die von der Situation profitieren?

Allzu viele Gewinner sehe ich nicht. Vielleicht die Banken im Hypothekenbereich. Stattdessen haben wir noch mehr Verlierer: Wohnungssuchende.

OB Dieter Reiter macht "Sendlinger Loch" zur Chefsache

"Kiestauchbecken", "Sendlinger Loch": Die zwölf Meter tiefe Baugrube an der Alramstraße Ecke Aberlestraße hat schon viele Namen bekommen. Die Grube vermüllt immer wieder, auch wollen die Anwohner endlich wieder einen Supermarkt – der alte musste weichen.

128 "herrliche Eigentumswohnungen" wollte der Bauträger M-Concept hier bauen. Bereits im Dezember 2019 bekam er die Baugenehmigung. Um mit dem Bauvorhaben starten zu können, verlangen Banken eine Vorverkaufsquote (gängig sind 30 Prozent). In den tatsächlichen Verkauf ging M-Concept aber erst im Oktober 2022: 600.000 Euro sollte ein Mini-Apartment (40 qm) kosten. Der Run auf die teuren Wohnungen ist ausgeblieben. "Die Nachfrage nach Eigentumswohnungen ist stark zurückgegangen", bestätigte Geschäftsführer Stefan Mayr im Februar der AZ. Mittlerweile will er keine Presseanfragen mehr beantworten.

Münchens OB Dieter Reiter macht beim "Sendlinger Loch" Druck. © Matthias Balk/dpa

Und nun? Die Sendlinger SPD hat beantragt, die Stadt soll das Grundstück kaufen und dort bezahlbare Wohnungen bauen – eine Wunschvorstellung für viele. Und sogar OB Dieter Reiter (SPD) hat sich persönlich eingeschaltet und Mayr geschrieben. "Ich habe ihn darum gebeten, so schnell wie möglich mit dem Neubau zu beginnen", teilte Reiter der AZ mit.

Doch auch er wird im Ungewissen gelassen. Reiter: "In einer freundlichen, aber leider unverbindlichen Antwort hat mir der Bauherr versichert, dass er so schnell wie möglich mit dem Bau beginnen möchte, leider aber aufgrund der aktuellen Zinslage und Nachfrage auf dem Immobilienmarkt keinen konkreten Baubeginn nennen könne."