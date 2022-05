Waldgasthof Buchenhain in Baierbrunn ist Deutschlands beliebtester Biergarten

In einem Wettbewerb haben Biergarten-Fans für ihren Lieblings-Biergarten abgestimmt. Jetzt stehen die Sieger fest und wurden ausgezeichnet.

München - Im kühlen Schatten von Kastanien sitzen, Brotzeit genießen und dabei den Feierabend ausklingen lassen: Genau das ist für viele Münchner das perfekte Biergarten-Erlebnis. Da es aber trotzdem unterschiedliche Vorlieben gibt, suchen die „Wirtshaus- und Biergartenfreunde“ (WuBi) seit 2011 jedes Jahr die beliebtesten Biergärten Deutschlands.

Mit dem Wettbewerb wollen die Wirtshaus- und Biergartenfreunde die Bedeutung der Gastronomie für die Gesellschaft hervorheben und ein deutliches Zeichen für den lang ersehnten Neustart nach zwei Jahren Pandemie setzen.

Laudator Hubert Aiwanger, Team des Gewinner-Biergartens, die Bayerische Bierkönigin Sarah Jäger und die beiden WuBi-Geschäftsführern Dr. Ursula Zimmermann und Thomas Glocker © Foto: E. Neureuther/StMWi

Zwei Münchner Biergärten und den besten zehn

In diesem Jahr haben knapp 25.000 Menschen an der Abstimmung "Mein Lieblingsbiergarten 2021" teilgenommen und dabei ihre Favoriten gewählt. Den ersten Platz in der Kategorie der Biergärten ab 500 Sitzplätze belegte der Waldgasthof Buchenhain in Baierbrunn, südlich von München. Mit dem Seehaus im Englischen Garten und dem Augustiner Keller sind außerdem noch zwei weitere Münchner Biergärten in den Top 10 vertreten.

Hubert Aiwanger: "Biergärten steigern Bayerns Attraktivität für Gäste"

Für die Gewinner gibt es eine handgeschnitzte Zirbenholz-Trophäe und eine Urkunde, überreicht vom bayerischen Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger, der bei der Preisverleihung im Münchner Hofbräuhaus die Bedeutung von Biergärten nochmals betont: "Ohne unsere Bier- und Wirtsgärten wäre nicht nur der Sommer undenkbar, sondern auch unsere Attraktivität für Gäste aus dem In- und Ausland nicht dieselbe. Deutsche Gemütlichkeit, Gastfreundschaft und die Koch- und Braukünste werden hier in Bestform präsentiert."

Er werde sich daher auch in Zukunft dafür einsetzen, die Arbeit der Wirtinnen und Wirte durch flexiblere Arbeitszeiten oder eine Senkung der Umsatzsteuer zu erleichtern. Denn, so Aiwanger, ein lebendiges Gasthaus auf wirtschaftlich solider Basis zu führen sei eine Herausforderung.