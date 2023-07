Wahlkampf-Hilfe für Florian von Brunn: Bundeskanzler Olaf Scholz kommt nach München

Rund zehn Wochen vor der Landtagswahl in Bayern schwächelt die SPD weiter in den Umfragen. Spitzenkandidat Florian von Brunn hat sich nun prominente Unterstützung für den Wahlkampf geholt: Bundeskanzler Olaf Scholz kommt im August nach München.

München - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) unterstützt die Bayern-SPD im Wahlkampf: Am 18. August will der Kanzler nach München reisen, um gemeinsam mit dem SPD-Spitzenkandidaten Florian von Brunn bei einer Kundgebung zu sprechen, wie die bayerische SPD mitteilte.

18. August: Olaf Scholz unterstützt Florian von Brunn beim Wahlkampf in München

Ab 16.30 Uhr werden Olaf Scholz und Florian von Brunn auf dem Marienplatz sprechen, hieß es weiter. "Ich freue mich sehr, dass der Bundeskanzler am 18. August nach München kommt, um mich und die bayerische SPD im Wahlkampf zu unterstützen", sagte von Brunn.

Und weiter: "Es geht uns beiden um bezahlbare Wohnungen für die Menschen. Es geht um bezahlbare Energie, die zugleich das Klima schützt. Das wollen wir nach vorne bringen. Und das wird – zumindest bei mir – Teil meiner Rede auf dem Marienplatz sein."

Landtagswahl in Bayern: Umfragewerte der SPD weiter im Keller

Die bayerische SPD hat das Thema Wohnen in den Mittelpunkt ihrer Kampagne für die Landtagswahl am 8. Oktober gestellt. Momentan profitiert sie in Umfragen allerdings wenig vom Kanzler-Effekt und liegt zwischen neun und zwölf Prozent.

Landeschef von Brunn gab sich zumindest Ende Juni dennoch kämpferisch und glaubt nach eigenem Bekunden an 15 Prozent plus X. Scholz hatte München zuletzt im März dieses Jahres besucht und war dort unter anderem zu Gast auf der Internationalen Handwerksmesse.

SPD-Spitzenkandidat Florian von Brunn gibt sich trotz bescheidener Umfragewerte vor der Landtagswahl kämpferisch. © Stefan Puchner/dpa

Im AZ-Interview gestand Florian von Brunn, dass es in München in Sachen Landespolitik keine Wechselstimmung gebe. Von ersten Giftpfeilen in Richtung Markus Söder hielt das den SPD-Spitzenkandidaten aber nicht ab: "Wir haben einen Ministerpräsidenten, der alles ankündigt und nichts hält. Ich mache lieber verlässlich Politik."