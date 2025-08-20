Während er mit Auto an roter Ampel hält: Mann wird Rolex von Handgelenk gerissen

Der Modus Operandi ist in München nicht neu. Auf der Ludwigstraße wurde einem 24-Jährigen eine teure Armbanduhr vom Handgelenk gerissen, anschließend flüchteten die Täter auf einem Motorrad.

In der Ludwigstraße ließ ein Autofahrer seine Hand samt teurer Rolex aus dem Fenster baumeln, dies machten sich zwei unbekannte Täter zunutze. (Symbolbild)

Erneut kam es in München zu einem Raubüberfall, bei welchem dem Opfer eine wertvolle Armbanduhr vom Handgelenk gerissen wurde. Der aktuelle Fall spielte sich am späten Donnerstagabend ab.

Wie die Polizei berichtete, war ein 24-Jähriger gegen 22.20 Uhr mit seinem Audi auf der Ludwigstraße in Richtung Odeonsplatz unterwegs. An der Kreuzung zum Oskar-von-Miller-Ring musste er seine Fahrt an einer roten Ampel unterbrechen. Dabei hielt er seine linke Hand, an der sich eine wertvolle Rolex befand, aus dem Fenster.

Der München-Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus der Landeshauptstadt. E-Mail eingeben und stets top informiert sein! Jetzt anmelden

Täter näherte sich dem Opfer von hinten mit dem Motorrad

Diese Gelegenheit machte sich ein räuberisches Duo zu Nutze. Auf einem schwarzen Motorrad (vermutlich von der Marke Yamaha) näherten sich die beiden unbekannten Männer dem Audi. Auf Höhe der Fahrertür griff eine der beiden Täter nach der Armbanduhr und riss diese vom Handgelenk des 24-Jährigen. Anschließend wendete das Motorrad und die beiden Männer flüchteten in unbekannte Richtung.

Durch den Vorfall wurde das Opfer leicht am Handgelenk verletzt, eine medizinische Behandlung vor Ort wahr allerdings nicht notwendig.

Der Preis der gestohlenen Rolex beläuft sich auf einen unteren fünfstelligen Betrag.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1 (Fahrer): Männlich, ca. 27 Jahre, schlank, dunklerer Hauttyp; schwarze Hose, schwarze Jacke, schwarzer Helm, blaue oder braune Sneaker

Täter 2 (Sozius/Beifahrer): Männlich, ca. 21 Jahre, schlank, dunklerer Hauttyp; beiger Sweater, schwarzer Helm.

Zeugenaufruf: Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Ludwigstraße, Oskar-von-Miller-Ring und Leopoldstraße (Maxvorstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Nicht die ersten Vorfälle dieser Art in München

Der Vorfall erinnert an Raubüberfälle, die es in jüngster Vergangenheit immer wieder in München gab. Im Mai dieses Jahres wurde vier Mitgliedern einer Bande aus Italien der Prozess gemacht. Der Gruppe wird vorgeworfen, im Sommer 2024 im Münchner Stadtgebiet mehrere Überfälle durchgezogen zu haben. Dabei rissen die den Opfern wertvolle Armbanduhren vom Handgelenk und ergriffen dann auf einem Motorroller die Flucht.