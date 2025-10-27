AZ-Plus
Vorteile für die Kunden? Was die Lufthansa am Münchner Flughafen nun ändert

Am Flughafen München nimmt die Lufthansa das Betanken der Flugzeuge und andere Dienstleistungen in die eigene Hand. Für die Passagiere soll das Vorteile bringen.
AZ/dpa |
Lufthansa fertigt ab sofort einen Teil ihrer Flugzeuge in München selbst ab.
Lufthansa fertigt ab sofort einen Teil ihrer Flugzeuge in München selbst ab. © Malin Wunderlich/dpa

Die Lufthansa-Gruppe fertigt künftig am Flughafen München einen Teil ihrer Flugzeuge selbst ab. Dazu hat der Konzern laut eigener Mitteilung den bisherigen Dienstleister Swissport Losch GmbH übernommen. Der Deal war bereits im Februar angekündigt worden und soll den Flugbetrieb der Lufthansa am zweitgrößten deutschen Flughafen pünktlicher und stabiler machen. 

Lufthansa übernimmt Swissport Losch GmbH

Die rund 600 Beschäftigten von Swissport Losch sollen zu den Konditionen des Branchentarifvertrags langfristig übernommen werden. Die meisten Flüge der Lufthansa werden aber auch weiterhin von der größeren Abfertigungsgesellschaft Aeroground betreut, einer 100-prozentigen Tochter der Flughafen München GmbH, die auch andere Airlines als Kunden hat. 

Zu den Bodenverkehrsdiensten zählen unter anderem das Beladen, Säubern und Tanken der Flugzeuge. Nach EU-Vorgaben müssen an großen Flughäfen immer mindestens zwei Abfertiger in Konkurrenz stehen. Grundsätzlich können aber auch die Airlines für die Versorgung ihrer eigenen Flugzeuge sorgen.

3 Kommentare
Artikel kommentieren
  • 1Muenchner vor einer Stunde / Bewertung:

    Und was ist jetzt der Vorteil?

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Wendeltreppe vor 51 Minuten / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von 1Muenchner

    Das steht doch da: Soll den Flugbetrieb pünktlicher und stabiler Machen..

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • tutnixzursache vor 45 Minuten / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von 1Muenchner

    vermutlich, dass Lufthansa zumindest auf einen Teil der Abfertiger die Hoheit hat. Sprich diese zuerst Lufthansa bedient. Das kann ein sehr großer Vorteil sein

    Antworten lädt ... Kommentar melden
