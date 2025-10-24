Bereits ab 26. Oktober: Lufthansa bietet neue Direktverbindung ab München an

Während manche Airlines ihre Verbindungen von und nach Deutschland reduzieren, geht die Lufthansa nun einen anderen Weg und bietet ab 26. Oktober eine neue Direktverbindung ab München in Richtung Süden an.

Vor 65 Jahren ist erstmals ein Flugzeug der Lufthansa in Saudi-Arabien gelandet. Anlässlich dieses Jubiläums nimmt die deutsche Airline bereits ab Sonntag, 26. Oktober 2025 eine neue Direktverbindung in den Wüstenstaat auf. Künftig wird die Lufthansa dreimal wöchentlich die bayerische Landeshauptstadt München nonstop mit Riad, der Hauptstadt Saudi-Arabiens, verbinden.

Lufthansa bietet Nonstopflug von München nach Riad an

Abflug in München soll jeweils um 21.45 Uhr erfolgen, der Flug in einem modernen Airbus A350-900 (293 Sitzplätze in drei Klassen) soll laut Lufthansa 5:05 Stunden dauern. Die Ankunft in Riad ist für 4.25 Uhr Ortszeit vorgesehen.

Der Flug von Riad nach München startet planmäßig um 6.25 Uhr und soll um 10.25 Uhr in der bayerischen Landeshauptstadt landen.

Riad hat knapp acht Millionen Einwohner und ist bekannt für seine Universitäten, Museen und Denkmäler sowie für seine historische Rolle als Zwischenstation auf den Pilgerrouten nach Mekka und Medina. Die Metropole ist das größte Finanzzentrum Saudi-Arabiens und gilt heute als Symbol für Tradition und Moderne.