Vorkaufsrechts-Urteil: OB Reiter appelliert an Kanzler und neue Bundesbauministerin

In einem offenen Brief an Bundeskanzler Olaf Scholz und Klara Geywitz, Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, bittet Münchens OB, sich für eine Änderung der Regelungen über die gesetzlichen Vorkaufsrechte in Erhaltungssatzungsgebieten einzusetzen.

16. Dezember 2021 - 14:49 Uhr | AZ

Münchner Altbauten: Vorkaufsrechte soll die Stadt nur noch "in begründeten Einzelfällen" ausüben. © dpa