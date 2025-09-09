AZ-Plus
Vor Kanzler Merz: Mercedes-Chef bekommt Kofferraum auf IAA nicht auf

Beim Kanzlerrundgang auf der IAA in München präsentiert die Branche ihre Neuheiten. Nicht überall läuft alles glatt. Bei Mercedes streikte der Kofferraum.
AZ/ dpa |
Bundeskanzler Friedrich Merz am Stand von Mercedes-Benz.
Bundeskanzler Friedrich Merz am Stand von Mercedes-Benz. © Sven Hoppe/dpa
München

Technikprobleme vor den Augen des Bundeskanzlers: Beim Rundgang von Friedrich Merz (CDU) im Anschluss an die Eröffnung der Automesse IAA Mobility in München hatte Mercedes-Chef Ola Källenius mit dem ausgestellten Auto zu kämpfen. 

Der Manager wollte Merz den Kofferraum des elektrischen GLC vorne unter der Haube zeigen. Doch diese streikte. Zum Kanzler sagte Källenius: "Sie müssen es mir glauben." 

Kurze Zeit später werkelte auch Opel-Chef Florian Huettl am ausgestellten Exponat seines Unternehmens, einem Opel Grandland. Wobei sich hier letztlich die Motorhaube öffnen ließ.

  FRUSTI13 vor 8 Minuten

    Interessante Neuigkeiten von der IAA!

