Von Pumptrack bis Boulderwand: Das bietet Münchens neueste Grünanlage für sieben Millionen Euro

Für rund sieben Millionen hat die Stadt in Berg am Laim einen neuen Park gebaut – mit einem großen Angebot für Sportler. So sieht die neue Grünanlage aus.

In Berg am Laim beim Innsbrucker Ring ist jetzt ein neuer Park fertig geworden.

Am Innsbrucker Ring in Berg am Laim gibt es einen neuen Park: den "Echardinger Grünstreifen". Der nördliche Teil des neuen Parks wurde schon im Juli eröffnet. Inzwischen ist die gesamte Anlage fertig, teilt die Stadt mit.

Der neue Park ist 4,3 Hektar groß. Man findet dort nicht nur Wiesen und Bäume, sondern auch Bereiche, wo man sich so richtig austoben kann. Am Joseph-Hörwick-Weg entstand ein Jugendspielbereich mit Soccer-Court, Tischtennisplatten, Turngeräten und einer Streetball-Anlage. Außerdem kann die 55 Meter lange Lärmschutzwand zum Bouldern genutzt werden. Und es gibt einen neuen Pumptrack. Das ist eine künstlich angelegte Mountainbike-Strecke.

So sieht der neue Pumptrack in Berg am Laim aus. © Michael Nagy

Auch an Kinder hat die Stadt gedacht. Der neue große Spielplatz hat eine Holzkletter-Anlage, eine Röhrenrutsche und einen Wasserspielbereich, ein Karussell und zwei Seilbahnen. Für alle, die eine etwas gemütlichere Zeit verbringen wollen, gibt es eine Boulefläche, ein Schachfeld und eine Sommerstockbahn.

Basketball, aber auch Fußball und anderen Sportarten kann man dort nachgehen. © Michael Nagy

Der neue Park hat über sieben Millionen gekostet

Im Frühjahr 2023 begann der Bau der neuen Grünlage. Die Kosten liegen laut der Stadt bei rund 7,06 Millionen Euro. Es flossen Fördergelder von Bund und Land. In der Nähe entstehen zwei Schulen, ein Haus für Kinder sowie ein Sportcampus.

Über den neuen Park freuen sich nicht nur der Grüne Bürgermeister Dominik Krause und die Grüne Baureferentin Jeanne-Marie Ehbauer, sondern auch der Chef des Bezirksausschusses Berg am Laim Alexander Friedrich (SPD): "Gerade in Zeiten, in denen die soziale und kulturelle Infrastruktur in Berg am Laim wegen der angespannten Haushaltslage unter Druck gerät, ist es wichtig, dass solche Angebote der kommunalen Daseinsvorsorge geschaffen und ausgebaut werden", findet er.