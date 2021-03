Von Gasteig-Azubis organisiert: ISARFLUX-Festival findet digital statt

Die Gasteig-Azubis lassen sich auch von Corona nicht unterkriegen. Ihr ISARFLUX-Festival wird trotz Pandemie stattfinden – wenn auch nur digital.

München - Für die Gasteig-Auszubildenden ist es ein jährliches Highlight: Das ISARFLUX-Festival. Das Besondere: Die Veranstaltung wird von den Azubis in Eigenregie organisiert – sowohl was die Organisation im Vorfeld als auch die Durchführung am Veranstaltungstag selbst betrifft.

Auch in diesem Jahr wird das ISARFLUX-Festival wieder stattfinden – wegen Corona jedoch lediglich in digitaler Form. Mit dabei sind die Münchner Bands und DJs Matija, Elena Rud, R3MAX&HEADBEATS und Tahpir.

Das Festival findet am Ostersonntag statt, Beginn ist um 20 Uhr – .