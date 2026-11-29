Vom TV-Star zum Wirtshauskoch: Er kocht jetzt in Münchner Traditionsgasthof
Ein großer Traditionsgasthof wie Hinterbrühl am gleichnamigen See bringt besondere Herausforderungen mit sich. Viele Gäste müssen gleichzeitig bedient werden, die Küche arbeitet mit großen Mengen und im Sommer kommt auch noch ein großer Biergarten hinzu.
All das fasziniert den einstigen Fernsehkoch Martin Baudrexel an seiner neuen Aufgabe in der Küche des Hinterbrühl. Der Münchner, der mit dem Rubico (bis 2011) und dem Isargold (bis 2013) einst zwei eigene Restaurants in der Stadt führte, sehnte sich nach einer Festanstellung, wie er im Gespräch mit der AZ erzählt.
TV-Koch arbeitet jetzt im Gasthof Hinterbrühl
Nach seiner letzten Anstellung als Küchendirektor an den vier Standorten der italienischen Mozzamo-Lokale in München arbeitete Baudrexel vor allem selbstständig auf Veranstaltungen. Aber: "Wenn man eine Familie ernähren muss, ist es schwierig als Selbstständiger", sagt er. Deshalb nun die Festanstellung bei der Wirtefamilie Wagner im Gasthof Hinterbrühl.
Der Kontakt sei durch einen gemeinsamen Bekannten zustande gekommen, erzählt Marcus Wagner der AZ. Baudrexel ist nun als Küchenchef angestellt. Wirtesohn Kilian Wagner bleibt weiterhin Küchendirektor und Junior-Wirt.
Baudrexel werde in der Küche des Traditionshauses durchaus auch seine eigene Handschrift hinterlassen, sagt Wagner. Die Speisekarte bleibt vorerst allerdings unverändert. Auch Baudrexel betont, dass es ihm zunächst vor allem darum gehe, die bestehenden Gerichte zu perfektionieren.
Bayerische Klassiker statt kulinarischer Experimente
In seinen bisherigen beruflichen Stationen – darunter das Ausbildungsrestaurant Roecklplatz und das vegetarische Szenelokal Kismet – kam Baudrexel nur wenig mit der klassisch-bayerischen Küche in Berührung. "Aus einfachen Dingen das Bestmögliche herauszuholen, fasziniert mich", sagt er.
Der erfahrene Koch und Gastronom sieht darin auch ein Erfolgsrezept für bayerische Wirtshäuser in der heutigen Zeit: Klassiker beibehalten und handwerklich gut umsetzen. "Ich brauche kein Wiener Schnitzel mit Kräuterpanade, nur weil ein Koch meint, dass es kreativ sein muss", sagt Baudrexel.
Nach TV-Auftritten kam die Flaute
Im Fernsehen war der Koch, der sein Handwerk im kanadischen Montreal erlernte, schon lange nicht mehr zu sehen. Nach zahlreichen Auftritten in den 2010er-Jahren in Sendungen wie "Die Kochprofis", "Die Küchenchefs" oder der "Küchenschlacht" wurde es ruhiger um den Münchner.
Die Corona-Pandemie habe die Auftragslage massiv verschlechtert, erzählt Baudrexel. Die TV-Auftritte wurden seltener. "Und danach hat man mich einfach vergessen." Umso froher sei er nun, angekommen zu sein.
Mit seiner Festanstellung im Gasthof Hinterbrühl hofft er, wieder mehr Konstanz in sein berufliches Leben zu bringen. Und nachdem die Familie Wagner, die auch den Augustiner Spieglwirt in Moosach führt, das geschichtsträchtige Haus im Frühjahr übernommen hat, beginnt damit auch in dessen Küche ein neues Kapitel.
- Themen:
- Augustiner-Bräu
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen