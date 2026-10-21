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Vom Kartoffellager zum Techno-Tempel: Neuer Club in München für 2027 geplant

Der DNA Club ist Geschichte, doch das Team plant schon das nächste Projekt. Im Werksviertel soll Ende Januar 2027 ein neuer Ort für Techno, Konzerte und Kunst eröffnet werden.
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Die ehemalige Spielstätte Werk7 im Münchner Werksviertel soll ab 2027 den neuen Techno-Club "Sonder" beherbergen.
Die ehemalige Spielstätte Werk7 im Münchner Werksviertel soll ab 2027 den neuen Techno-Club "Sonder" beherbergen. © Wolfgang Maria Weber via www.imago-images.de

In Münchens Nachtleben tut sich gerade so einiges. Erst vergangenes Wochenende hat im Norden der Stadt der neue Club "Printhouse" in einer ehemaligen Druckerei eröffnet. Nun kündigt sich das nächste große Clubprojekt an – diesmal im Werksviertel.

Neuer Techno-Club in München

Wo früher Kartoffeln für Pfanni lagerten, soll bald zu elektronischer Musik getanzt werden. In die ehemalige Lagerhalle mit ihren 13 Meter hohen Decken zieht der neue Club "Sonder" ein. Das Gebäude auf dem früheren Pfanni-Gelände wurde später als Musical-Spielstätte genutzt und war zuletzt das Werk7 Theater.

Hinter "Sonder" stehen nach Medienberichten der ehemalige Betreiber des DNA Clubs und weitere Akteure. Der Techno-Club, der ebenfalls im Werksviertel angesiedelt war, hatte im Juli dieses Jahres überraschend sein Aus nach drei Jahren verkündet und Ende September geschlossen. Lange war unklar, ob, wie und wo es weitergehen kann. Mit "Sonder" entsteht nun ein neues Projekt.

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Geplant ist mehr als ein klassischer Techno-Club: Laut der "Süddeutschen Zeitung" soll es neben Partynächten Konzerte, Ausstellungen und Listening Sessions geben. Auch ein "Well-Being"-Konzept ist vorgesehen. Dazu könnten etwa Ambient-Musik-Angebote gehören, die nach Feierabend der Entspannung dienen sollen.

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Wann genau es losgeht, steht noch nicht fest. Medienberichten zufolge ist die Eröffnung für Ende Januar 2027 geplant.

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