Das Club-Sterben in München geht weiter: Der DNA Club hat am Freitagabend über Instagram bekannt gegeben, dass die beliebte Location im Münchner Werksviertel schließen wird. Ob es anderswo weitergeht, ist derzeit unklar.

Der DNA Club ist noch bis September Teil des Werksviertels nahe dem Münchner Ostbahnhof.

Knapp drei Jahre nach seiner Eröffnung kündigt der Münchner DNA Club das Ende seiner bisherigen Location an. In einem emotionalen Statement auf Instagram blickt das Betreiberteam auf die Geschichte des Techno-Clubs zurück – und bedankt sich bei der Community.

"Heute teilen wir mit euch eine Nachricht, die sich noch schwerer schreiben lässt, als wir dachten", schreibt das Team. Ende September 2026 ist demnach wohl schon Schluss im Werksviertel.

Der Club war Anfang Dezember 2023 gestartet und hatte sich schnell in der Münchner Szene etabliert – mit derzeit beliebten Genres wie Trance, Hardgroove oder hartem Techno. In dem Statement erinnern die Betreiber an die vergangenen drei Jahre und danken Künstlern, Gästen und Mitarbeitenden, die den Betrieb ermöglicht hätten.

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"Das DNA war nie nur ein Raum, das DNA waren die Menschen darin", heißt es in dem Beitrag. Der Club sei geprägt worden von den Veranstaltungen, den Künstlern und der Community, die sich rund um den Ort entwickelt habe.

Trotz der angekündigten Schließung soll noch bis September weiter gefeiert werden. "Bis September feiern wir nicht das Ende. Wir feiern alles, was DNA geworden ist", heißt es. Die letzten Monate wolle man nutzen, um die gemeinsamen Erlebnisse mit Gästen, Künstlern und dem Team zu würdigen.

Hier hieß es für junge Clubbesucher oft warten und anstehen vor dem Türsteher: DNA-Schild vor dem Eingang. © IMAGO (www.imago-images.de)

Weiterer prominenter Club schließt im August

Damit reiht sich der DNA Club ein in eine Reihe von Club-Schließungen in München. Auch der international bekannte Blitz Club an der Museumsinsel wird Anfang August seine letzte Party feiern, nachdem sich der Club und das Deutsche Museum nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen konnten.