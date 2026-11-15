Vom Hochnebel zum Sonnenhochgenuss: Hier kann man den goldenen Herbstnachmittag in München richtig genießen

Den Stadtspaziergänger lockt die Sonne in einen besonderen Münchner Park – der zeigt sich gerade in den schönsten Farben.

Sonnenuntergang über dem See im Westpark: vielleicht einer der letzten wirklich schönen Herbsttage.

sigi mueller 8 Sonnenuntergang über dem See im Westpark: vielleicht einer der letzten wirklich schönen Herbsttage.

Seit Tagen Hochnebel. Zu trüb, um schöne Fotos zu machen. Die Wetteraussichten auf meinem Handy zeigen zwar seit Tagen strahlenden Sonnenschein – aber eben leider nur auf dem Handy.

Am Morgen hatte ich einen anderen Fototermin und plötzlich, kurz vor 14 Uhr, brach tatsächlich die Sonne durch und alles leuchtet in bunten Herbstfarben. Jetzt muss es schnell gehen, um 16.40 Uhr geht die Sonne ja schon wieder unter. Also Kameras eingepackt, zum Ostbahnhof und mit der U5 zur Schwanthalerhöhe. Zu Fuß die Bergmannstraße hoch und um 14.30 Uhr stehe ich tatsächlich am Eingang des Westparks.

Plötzlich Sonne in München: Ein goldener Herbstnachmittag im Westpark

Eigentlich erwarte ich überall Unmengen an Laub, fotogen und bunt. Aber die fleißigen Gärtner sausen mit Laubbläsern herum und haben leider ganze Arbeit geleistet. Kanadagänse suchen die frisch gereinigten Wiesen nach Futter ab. Im Café Gans am Wasser sitzen Menschen bei Kaffee und Kuchen. Die Bäume am See leuchten in Gelb und Rot und teilweise sogar noch in Grün.

Vorbei am Bayerwaldhaus, ein alter Bauernhof, der dort eine neue Bleibe fand, bin ich irgendwann an der Pagode, die golden in der Sonne glänzt. Ihr Spiegelbild auf dem Wasser. Ein Stück weiter am See der große Metallrahmen mit dem Wasserfall.

Herbst pur!

Langsam gehe ich wieder zurück. Die tief stehende Sonne bildet in der digitalen Fotografie einen Sonnenstern und man kann ihn durch Abblenden vergrößern. Immer wieder hatte ich sie im Bild, wenn ich im Gegenlicht die bunten Herbstbäume fotografierte. Enten und Gänse bevölkern den See und in dem Café sind mittlerweile mehr Besucher, obwohl hier die Sonne gar nicht mehr hinscheint.

Nur noch oben am Hang, den ich bald erreiche, spielen Kinder im letzten Licht der untergehenden Sonne, Erwachsene stehen in Gruppen und genießen vielleicht einen der letzten schönen und auch ein kleines Bisschen warmen Herbsttage. Bald gehe ich wieder die Bergmannstraße entlang zur U-Bahn.

Noch vor Kurzem tobte in der Nähe das Oktoberfest und es war immer ratsam, auf dem Nachhauseweg auf der Schwanthalerhöhe einzusteigen, denn da gab es meist noch einen Sitzplatz – eine Station später fast nicht mal mehr einen Stehplatz. Im Laufschritt durch den Westpark, das hatte ich lange nicht mehr, aber die Fotos waren’s wert. Herbst pur!

In diesem Sinne eine schöne Woche

Ihr Sigi Müller