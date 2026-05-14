Im frisch eröffneten Spa des Vier Jahreszeiten Kempinski München trifft königliche Wittelsbacher-Tradition auf modernen Luxus: Pool mit Gartenfliesen-Design, Schneedusche, Dachterrasse mit Stadtblick und exklusive Treatments versprechen eine stilvolle Auszeit über den Dächern der Stadt.

Die Aussicht vom Day Spa des Vier Jahreszeiten hat bei jedem Wetter ihren Reiz.

Kaiserin Sisi hat die Wellenbadschaukel im Hotel Vier Jahreszeiten bei einem München-Besuch laut Überlieferung so ausgiebig genossen, dass Wasser ins Stockwerk darunter geflossen ist. Die Wellenbadschaukel (eine Art geschwungene Badewanne) ist Geschichte. Aber auch im nagelneuen Spa des Luxushotels steht nach wie vor alles im Zeichen der Wittelsbacher-Familie.

Im vergangenen Herbst hat das Vier Jahreszeiten in der Maximilianstraße seinen Wellnessbereich im sechsten Stock komplett entkernt und neu gebaut. Der Designer Colin Finnegan hat die Geschichte der Wittelsbacher in den modernen Wellnessbereich mit allem Drum und Dran eingebracht. So sind etwa die Bodenfliesen auf dem Boden des Pools dem klassischen Heckenschnitt der Wittelsbacher Gartenanlagen nachempfunden.

Der Heckenschnitt der Wittelsbacher Gartenanlagen findet sich auf dem Boden des edlen Pools. © Sigi Müller

Luxus im Wittelsbacher-Stil auf der sechsten Etage

Daneben reflektieren geschwungene goldene Mosaikwände das Sonnenlicht, das durch die großen Balkontüren oben im sechsten Stock des Hotels scheint. Die Gäste können sich entweder an den Pool legen oder auf die angeschlossene Dachterrasse – von dort hat man einen fantastischen Blick auf die Oper, die Theatiner-, die Frauenkirche und natürlich den weiß-blauen Himmel.

Direkt nebenan befinden sich Sauna, Dampfbad und das moderne und luxuriöse Pendant zur Wellenbadschaukel – eine Schneedusche. Dort kann man sich nach seinem Schwitzbad abkühlen. Apropos Schwitzen: Auch der Fitnessraum des Spa wurde komplett erneuert. Als Kontrast zu den modernen Geräten erzeugt Finnegan mit viel Holz und Leder eine gewisse Wärme und eine gedämpfte Akustik im Sportraum.

Für sanfte Abkühlung nach Sauna oder Dampfbad sorgt die luxuriöse Schneedusche. © Sigi Müller

Veronika Stadler leitet das Spa und koordiniert die Behandlungen von Massage über Gesichtsbehandlung bis zur Aromatherapie. Auf Wunsch stehen verschiedenste Verwöhnangebote zur Auswahl. Die Behandlungsräume sind nach den vier Jahreszeiten benannt. Besonders beliebt ist der für Pärchen angelegte Sommer-Raum.

Es riecht nach ätherischen Ölen

Der gesamte Wellnessbereich duftet angenehm und sanft nach Kräutern und Blumen. Das Spa arbeitet mit der Schweizer Luxus-Hautpflegemarke "La Prairie" sowie mit den ätherischen Ölen von Aromatherapy Associates zusammen.

Veronika Stadler kümmert sich um die Gäste im Day Spa des Vier Jahreszeiten Kempinski. © Sigi Müller

Ob mit Behandlung oder ohne: So einen Wellnesstag können natürlich auch die Münchnerinnen und Münchner für eine kleine Auszeit zwischendurch buchen – mit etwas Vorlauf. Ein Tag im Day Spa kostet zwischen Montag und Donnerstag 78 Euro, von Freitag bis Sonntag 98 Euro. Wer zusätzlich eine 25-minütige Rücken-, Nacken- und Schultermassage genießen möchte, kann auch ein "Premium Day Spa" buchen, das Montag bis Donnerstag 135€ und Freitag bis Sonntag 165€ kostet. Weitere Angebote finden sich auf der Website des Vier Jahreszeiten.



Maximilianstr. 17

Mo-So: 7 bis 21 Uhr