Viele Ausfälle: So lief der erste Bahnstreik-Tag in München

Bahnstreik in der Urlaubszeit: Für viele Reisende und Pendler in Bayern könnte der Arbeitskampf lange Wartezeiten bedeuten. Das Angebot der Bahn ist stark eingeschränkt – auch die S-Bahnen in München sind betroffen.

11. August 2021 - 15:40 Uhr | ls

Die Anzeigetafel am Münchner Hauptbahnhof: "Zug fällt aus", war hier oft zu lesen. © Felix Hörhager/dpa