Lokführerstreik beendet: Weiterhin Einschränkungen in München möglich

Deutsche Bahn rechnet ab Freitag wieder mit vollen Zügen

Die Deutsche Bahn teilte außerdem mit, dass man für dieses Wochenende mit den reisestärksten Tagen im Bahnverkehr in diesem Jahr rechne. Denn viele Kunden hätten ihre Fahrten auf Freitag verschoben und zudem ließen die Ferien in noch zwölf Bundesländern sowie das hochsommerliche Wetter eine hohe Auslastung erwarten, so die Bahn.

Im Regionalverkehr in Bayern waren zuletzt auf vielen Strecken Privatbahnen unterwegs. In Folge des Streiks sind aber auch bei ihnen Einschränkungen möglich. Am Dienstag hatte die Gewerkschaft angekündigt, den Fern- und Regionalverkehr ab Mittwoch, 2.00 Uhr, für 48 Stunden bundesweit zu bestreiken.