Viel Sonne und bis zu 25 Grad: Diese Münchner Biergärten haben geöffnet

Nach einer erstem Maiwoche mit viel Regen zeigt sich in den kommenden Tagen die Sonne. Auch die Temperaturen steigen, optimal für einen Biergarten-Ausflug. Die Öffnungszeiten der einzelnen Biergärten und was eine kühle Maß kostet, sehen Sie hier in der Übersicht.

09. Mai 2022 - 08:12 Uhr | AZ

Die wichtigsten Infos zu den Biergärten in München finden Sie hier. © Sven Hoppe/dpa