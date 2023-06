Vertrauen von Freundin ausgenutzt: Mann gibt Missbrauch an achtjähriger Tochter zu

Prozess am Landgericht in München: Ein 48-Jähriger gesteht den mehrfachen Missbrauch an der Tochter einer Freundin und zeigt sich vor Gericht reuig.

05. Juni 2023 - 18:36 Uhr | John Schneider

Der Angeklagte und seine Anwältin vor Beginn des Prozesses am Landgericht München. © jot