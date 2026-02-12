Versuch geglückt? Es gib Neues von der Eisbachwelle – und ein wichtiges Verbot der Stadtverwaltung

Das Surfen auf dem Eisbach ist vorerst verboten, das gab die Stadt am Mittwoch bekannt. Ein Ende für die Welle im Englischen Garten ist dies aber nicht.

Die Eisbachwelle am Freitagvormittag (6.2.). Bislang türmt sich nur eine Miniwelle auf einer Seite auf. Surfen bleibt erstmal weiter verboten.

Seit die Eisbachwelle vor über 100 Tagen der Bachauskehr zum Opfer fiel, wird daran gearbeitet, den Münchner Hotspot für Surfer zurückzubringen. Vergangenen Mittwoch (4. Februar) fand ein erster "Vorversuch" der Surfer unter Leitung des Strömungsexperten Robert Meier-Staude an der Eisbachwelle statt. Erste Ergebnisse des Versuchs wurden bei einem Treffen von Vertretern der Stadt, dem Wasserwirtschaftsamt und der Surfcommunity im Rathaus erörtert. Dabei kam man zu dem Ergebnis, dass noch weitere Vorversuche notwendig seien, um beurteilen zu können, welche Maßnahmen nötig sind, die beliebte Eisbachwelle wieder in Gang zu bringen.

Die Eisbachwelle steht – teilweise

Inzwischen gibt es einen ersten Erfolg: Wie die Stadtverwaltung mitteilt, steht die Welle am Eisbach teilweise wieder – und zwar ohne Einbauten. Es wurde auch schon wieder gesurft. Ein kleiner Erfolg auf dem Weg zurück zur alten stehenden Eisbachwelle. Allerdings sei man sich gemeinsam mit der Surfcommunity einig, dass die Situation vor Ort noch zu gefährlich ist. Es bestünde aktuell Lebensgefahr. Der Grund: Zum größten Teil handele es sich noch um Weißwasser, das nicht surfbar sei. Die Walze trägt nicht zuverlässig und kann Surfende unter Wasser ziehen – ein Freischwimmen sei kaum möglich.

Lebensgefahr: Surfen auf der Eisbachwelle bis auf Weiteres verboten

Da hier die unmittelbare Gefahr des Ertrinkens bestehe, ist das Surfen auf der Eisbachwelle während der Vorversuchsphase aus Sicherheitsgründen weiterhin verboten, wie auch einer gemeinsamen Erklärung von OB Dieter Reiter (SPD) und Vertretern der Münchner Surfcommunity zu entnehmen ist.

Aus diesem Grund hat die Stadt München am Mittwoch das Surfen auf der Eisbachwelle verboten. Wörtlich heißt es: "Das Befahren des Eisbachs mit kleinen Fahrzeugen ohne eigene Triebkraft (insbesondere Surfbretter) im Bereich der Eisbachwelle am Haus der Kunst von der Prinzregentenbrücke bis 50 m nördlich der Prinzregentenbrücke in der Landeshauptstadt München ist bis auf Weiteres verboten."

Verbot soll Leben von Surfern und Rettungskräften schützen

In einer öffentlichen Mitteilung betont die Stadt, dass das Verbot vor allem dem Schutz der Surfer diene. Aber es geht nicht nur um die Liebhaber des adrenalingeladenen Hobbys: Mit dem temporären Verbot sollen auch die Rettungskräfte, die sich bei den Einsätzen selbst in Lebensgefahr begeben müssten, geschützt werden.