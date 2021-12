Verstöße gegen Infektionsschutz: Polizei löst mehrere Feiern an den Weihnachtstagen auf

In der Ludwigvorstadt und in Freimann gingen Beamte der Münchner Polizei gegen zwei größere Menschenansammlungen in Innenräumen vor.

Trotz der Verbote wird in München gefeiert. Die Polizei löst am Samstag drei Partys auf. (Symbolbild)

Ludwigvorstadt/Freimann - An den Weihnachtstagen ging es nicht überall im Freistaat besinnlich zu: In und um München wurde erneut gefeiert. Die Polizei meldet am Sonntag zwei gröbere Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz.

In einer Gaststätte in der Ludwigvorstadt saßen am Samstagnachmittag (25.12.2021) gegen 15.45 Uhr rund 100 Personen ohne Masken zusammen.

2G-Regelung nicht überprüft: Polizeieinsatz in München

Eine Polizeikontrolle durch 10 Streifen ergab, dass viele der Anwesenden nicht oder nicht vollständig geimpft waren. Das Lokal in der Landwehrstraße habe zudem die 2G-Regelung nicht überprüft.

24 Personen wurden wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz angezeigt. Der Betrieb wurde gegen 17.15 Uhr für den Rest des Tages geschlossen.

Polizei crasht zwei weitere Partys

Bereits am Samstagmittag feierten rund 100 Personen in der Heidemannstraße in Freimann - also auch hier doppelt so viele wie derzeit in geschlossenen Räumen zulässig.

Der Organisator der Feier und der Inhaber der Räumlichkeit wurden informiert, die Zahl der Gäste daraufhin auf 50 reduziert. Dennoch wurden beide wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz angezeigt.

Gegen 18 Uhr war in derselben Lokalität eine weitere Zusammenkunft von deutlich über 50 Personen geplant gewesen; hier konnte der Gastgeber allerdings erreicht und die Zahl der Gäste rechtzeitig heruntergeschraubt werden

Die 2G-Regelungen wurden bei beiden Feierlichkeiten kontrolliert und eingehalten. Bei dem Einsatz waren mehrere Streifen und Einsatzkräfte der Münchner Einsatzhundertschaften eingebunden.