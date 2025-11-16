AZ-Plus

Verschwundene Eisbachwelle: "Die Bayerische" startet witzige Aktion

Derzeit beklagen Surfer das Verschwinden der beliebten Münchner Eisbachwelle. Für eben diese hat nun die Versicherung "Die Bayerische" eine besondere Aktion gestartet.
André Wagner |
X
Mit einem großen Banner wirbt "Die Bayerische" an der Eisbachwelle für ihr Gewinnspiel.
Mit einem großen Banner wirbt "Die Bayerische" an der Eisbachwelle für ihr Gewinnspiel.

Die derzeit mehr oder weniger nicht vorhandene Eisbachwelle im Englischen Garten ist aktuell eines der Gesprächsthemen in München. Nachdem nach der Bachauskehr ein Surfen an dem beliebten Hotspot derzeit nicht möglich ist, jedenfalls nicht ohne illegal aufgebaute Hilfsmittel, wirbt die Versicherung "Die Bayerische" an der Eisbachwelle aktuell mit einer durchaus witzigen Aktion: der Wellenausfallversicherung.

Mit einem spontanen Gewinnspiel richtet sich "Die Bayerische" an die Surfer an der Eisbachwelle.
Mit einem spontanen Gewinnspiel richtet sich "Die Bayerische" an die Surfer an der Eisbachwelle.

Dabei handelt es sich allerdings nicht um eine sündhaft teure Zusatzversicherung, sondern um ein besonderes Gewinnspiel. "Aktuell steht die weltweit berühmte Eisbachwelle still. Das Wasser fließt, jedoch ohne Wellen für die Surfer. Wir von der Bayerischen sind uns dieser Tragik bewusst und möchten den leidenschaftlichen Surfern und Surferinnen die Möglichkeit geben, die Wartezeit zu verkürzen", heißt es auf dem Webauftritt der Versicherung.

"Die Bayerische" verlost Tickets für O₂ Surftown und spendet an Münchner Tafel

Noch bis zum Teilnahmeschluss am 30. November 2025 verlost "Die Bayerische" täglich ein Ticket für die O₂ Surftown in Hallbergmoos und dies sogar rückwirkend zum 1. November. Wer an dem Gewinnspiel teilnehmen möchte, muss einfach nur das Gewinnspielformular auf der Website ausfüllen.

Neben dem Gewinnspiel hat "Die Bayerische" aber noch die Spendierhosen an. Rückwirkend zum 1. November spendet die Versicherung jeden Tag 186 Euro an die Münchner Tafel.

  • AufmerksamerBürger vor einer Stunde / Bewertung:

    Der Dieter und seine Stuhlkreis Genossen sind jetzt gefragt, das einzig wirklich wichtige Problem zu lösen, alles andere ist schon auf einem guten Sinkflug, mehr als bürgerliche Mahner es je vermutet hätten.

