Verschärfte Corona-Regeln: Das gilt jetzt in München und Bayern

München hat am Sonntag die 50er-Inzidenz-Grenze wieder überschritten. Was gilt dann gleich wieder? Die AZ gibt den Überblick über die Corona-Regeln in Bayern.

Die Inzidenz in München steigt wieder schneller an. (Symbolbild)

München - Mit den fallenden Corona-Zahlen in den vergangenen Monaten ist sicher bei vielen auch das Interesse an den aktuellen Regelungen ein wenig in den Hintergrund getreten – doch die Pandemie-(Verordnungs-)Verschnaufpause ist vorbei: Mittlerweile sind wieder etliche Städte oder Landkreise in Bayern über dem kritischen Wert von 50.

Spitzenreiter bei den Landkreisen ist Dingolfing-Landau mit einer Inzidenz von 80,68. Auch die Kreise Altötting (77,1) und Berchtesgadener Land (68,91) sind unter anderem besonders stark betroffen. Die Stadt Rosenheim weist – Stand Montag – mit 140,05 die höchste Inzidenz im Freistaat auf. Auch die Städte Schweinfurt (101,07) sowie Memmingen (79,37) sind mittlerweile wieder deutlich über 50.

3G-Regel gilt in München ab Montag, 23. August

Die Stadt München hat den kritischen Schwellenwert am Wochenende überschritten. Das RKI meldete für die bayerische Landeshauptstadt einen Wert von 54,4. Einen Tag später lag er bei 57,5. Doch was bedeutet dies nun eigentlich konkret?

In München gilt ab Montag, 23. August, damit die 3G-Regel (Zutritt nur für Getestete, Geimpfte und Genesene)

bei öffentlichen und privaten Veranstaltungen aus besonderem Anlass in geschlossenen Räumen

für die Innengastronomie

für Indoor-Sport

kulturelle Veranstaltungen in Theatern, Opern, Konzerthäusern, Bühnen und Kinos, sofern sie in geschlossenen Räumen stattfinden

für Angebote in geschlossenen Räumen von Freizeitparks, Indoorspielplätzen und vergleichbaren ortsfesten Freizeiteinrichtungen, Badeanstalten, Hotelschwimmbädern, Thermen, Wellnesszentren, Saunen, Spielhallen, Spielbanken und Wettannahmestellen

sowie bei körpernahen Dienstleistungen

Inzidenz von 50: Diese Corona-Regeln gelten in Bayern

Weiterhin orientieren sich die Corona-Regelungen im Freistaat noch – trotz anhaltender Kritik daran – an der Sieben-Tage-Inzidenz. Neue Richtwerte entscheiden jedoch über mögliche Maßnahmen: 50 und 100.

Der Richtwert 35 ist auch wieder entscheidend: Wie das Gesundheitsministerium am Freitag (20. August) mitteilte, gilt ab dem 23. August ab einer Inzidenz von 35 eine Testpflicht für Innenräume. Bislang lag dieser Wert ebenfalls bei 50.

Laut Bayerischem Innenministerium gilt: Wenn die Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen einen Richtwert überschreitet, so treten die von der Regelung verfügten Maßnahmen am fünften Tag in Kraft. Nach unten ändern sich die Regeln erst an Tag sieben, wenn die Inzidenz vorher fünf Tage lang unter dem Wert lag.

Geimpfte und Genesene zählen nicht bei Kontaktbeschränkungen

Die 13. Infektionsschutzmaßnahmenverordnung regelt weiterhin die Corona-Auflagen.

Das bedeutet konkret etwa für private Treffen: Liegt die Inzidenz über 50, können sich bis zu zehn Personen aus drei Haushalten treffen. Liegt sie darunter, dürfen sich bis zu zehn Menschen aus beliebig vielen Haushalten treffen. Kinder bis 14 Jahre, Geimpfte und Genesene werden hierbei nicht mitgezählt. Dasselbe gilt bei privaten Veranstaltungen.

Markus Söder, CSU-Parteivorsitzender und Ministerpräsident von Bayern, vor der Presse. © Peter Kneffel/dpa/Archivbild

Feiern: 50 Personen maximal bei Inzidenz über 50

Öffentliche und private Veranstaltungen wie Geburtstagsfeiern dürfen bei einem Wert von über 50 im Freien mit bis zu 50 Personen stattfinden, in geschlossenen Räumen mit bis zu 25. Ein negativer Corona-Test wird vorausgesetzt.

Kultur, Kinos, Theater: Nur mit Test bei Inzidenz über 50

Für Theater, Opern- und Konzerthäuser sowie Kinos gilt: Liegt die Inzidenz über 50, darf nur für Besucher mit negativem Test geöffnet werden. Liegt sie darunter, entfällt die Testpflicht.

Gastronomie: Testpflicht bei Inzidenz über 50

Die Gastronomie darf derzeit bis 1 Uhr öffnen. Ab einem Wert von 50 jedoch nur mit negativem Corona-Test. Ab einem Wert von 100 gelten keine gesonderten Regelungen mehr, "die zuständige Kreisverwaltungsbehörde hat in diesem Fall zusätzliche geeignete Infektionsschutzmaßnahmen durch Allgemeinverfügung zu erlassen", heißt es beim Bayerischen Innenministerium dazu.

